Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İlk Evim Konut Kredisi son durum 2026! 1.20 faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilir?

1.20 faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacağı gündem oldu. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında dar ve orta gelirli ailelerin barınma ihtiyacını çözmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yeni bir proje üzerinde çalışılıyor. "İlk Evim Konut Kredisi" adlı proje kapsamında ilk kez ev sahibi olacak olan vatandaşlara uygun fiyatlı kredi imkanı sunulacak. Vatandaşlar tarafından yakından takip edilen İlk Evim Konut Kredisi projesinde son gelişmeler gündem oldu. Vatandaşlar tarafından 1.20 faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İlk Evim Konut Kredisi son durum 2026! 1.20 faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 14:00

İlk Evim Konut Kredisi'nde son yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK tarafından çalışmaları sürdürülen proje kapsamında belirli kriterleri taşıyan vatandaşlara düşük faizli ve uygun ödeme planlarıyla konut kredisi verilecek. Böylelikle dar ve orta gelirli ailelerin barınma ihtiyacının kalıcı olarak çözülmesi hedefleniyor. Sadece faiz oranıyla değil aynı zamanda uygun vade imkanlarıyla ödeme seçeneği sunulacağı tahmin edilen projede çalışmalar devam ediyor. Peki 1.20 faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilir?

İlk Evim Konut Kredisi son durum 2026! 1.20 faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilir?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlk Evim Konut Projesi yani kamuoyunda bilinen adıyla 1.20 faizli konut kredisiyle ilgili çalışmalar hala devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerekli teknik hazırlıkların ve çalışmaların tamamlanmasının ardından projenin TBMM gündemine taşınması bekleniyor. Meclis gündemine taşınmasının ardından ise kabul edilmesi durumunda Resmi Gazete'de yayımlanarak proje yürürlüğe girecek. Söz konusu projenin başvurularının 2026 yılının ikinci yarısından itibaren yapılacağı tahmin ediliyor. İlk etapta kamu bankaları öncülüğünde ilerletilmesi beklenen projeyle ilgili henüz yetkili makamlar tarafından bir açıklama yapılmadı. En son Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan Finansal İstikrar Komitesi'nde gündeme gelen projenin detaylarının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

İlk Evim Konut Kredisi son durum 2026! 1.20 faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilir?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK, ŞARTLARI NELER?

1.20 faizli konut kredisinin başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak söz konusu projeden dar ve orta gelir grubunda olan ve ilk kez ev sahibi olacak vatandaşların yararlanması bekleniyor. Proje başvurularında vatandaşların üzerine herhangi bir kayıtlı konutun bulunmaması, konut alacağı şehirde ikamet etmesi ve son 1 yılda konut satmamış olması gibi şartların yer alacağı tahmin ediliyor.

İlk Evim Konut Kredisi son durum 2026! 1.20 faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilir?

İLK EVİM KONUT KREDİSİ PROJESİNİN ÖDEME PLANI 2026

İlk Evim Konut Kredisi projesi kapsamında 1.20 sabit faizin uygulanacağı tahmin ediliyor. Düşük faiz oranının yanı sıra 180 ay vade seçeneğinin de sunulması bekleniyor. Böylelikle düşük faizin yanı sıra vatandaşlara ödeme kolaylığı da sağlanacak. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamaların ardından detayların netlik kazanması bekleniyor.

ETİKETLER
#İlk Evim Konut Kredisi
#2026 Konut Kredisi
#1.20 Faizli Konut Kredisi
#Konut Kredisi Şartları
#Dar Ve Orta Gelirli
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.