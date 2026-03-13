İlk Evim Konut Kredisi son durum 2026! 1.20 faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilir?

İlk Evim Konut Kredisi'nde son yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK tarafından çalışmaları sürdürülen proje kapsamında belirli kriterleri taşıyan vatandaşlara düşük faizli ve uygun ödeme planlarıyla konut kredisi verilecek. Böylelikle dar ve orta gelirli ailelerin barınma ihtiyacının kalıcı olarak çözülmesi hedefleniyor. Sadece faiz oranıyla değil aynı zamanda uygun vade imkanlarıyla ödeme seçeneği sunulacağı tahmin edilen projede çalışmalar devam ediyor. Peki 1.20 faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilir?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlk Evim Konut Projesi yani kamuoyunda bilinen adıyla 1.20 faizli konut kredisiyle ilgili çalışmalar hala devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerekli teknik hazırlıkların ve çalışmaların tamamlanmasının ardından projenin TBMM gündemine taşınması bekleniyor. Meclis gündemine taşınmasının ardından ise kabul edilmesi durumunda Resmi Gazete'de yayımlanarak proje yürürlüğe girecek. Söz konusu projenin başvurularının 2026 yılının ikinci yarısından itibaren yapılacağı tahmin ediliyor. İlk etapta kamu bankaları öncülüğünde ilerletilmesi beklenen projeyle ilgili henüz yetkili makamlar tarafından bir açıklama yapılmadı. En son Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan Finansal İstikrar Komitesi'nde gündeme gelen projenin detaylarının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK, ŞARTLARI NELER?

1.20 faizli konut kredisinin başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak söz konusu projeden dar ve orta gelir grubunda olan ve ilk kez ev sahibi olacak vatandaşların yararlanması bekleniyor. Proje başvurularında vatandaşların üzerine herhangi bir kayıtlı konutun bulunmaması, konut alacağı şehirde ikamet etmesi ve son 1 yılda konut satmamış olması gibi şartların yer alacağı tahmin ediliyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ PROJESİNİN ÖDEME PLANI 2026

İlk Evim Konut Kredisi projesi kapsamında 1.20 sabit faizin uygulanacağı tahmin ediliyor. Düşük faiz oranının yanı sıra 180 ay vade seçeneğinin de sunulması bekleniyor. Böylelikle düşük faizin yanı sıra vatandaşlara ödeme kolaylığı da sağlanacak. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamaların ardından detayların netlik kazanması bekleniyor.