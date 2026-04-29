Ekonomi
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

İlk evim konut kredisinde son durum ne şartlar belli oldu mu?

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın ilgiyle takip ettiği düşük faizli konut kredisi kampanyasında kritik aşamaya girildi. Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde uygulanması planlanan ve piyasa koşullarının oldukça altında bir oranla sunulacak olan yüzde 1,20 faizli "İlk Evim" konut kredisi, ev sahibi olma hedefi kuran dar ve orta gelirli vatandaşlar için en önemli gündem başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmaların ayrıntıları netlik kazanırken, kredi başvurularının başlayacağı tarih ve başvuru sahiplerinde aranacak özel kriterler konut piyasasındaki hareketliliği doğrudan etkileyecek.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 22:22
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 22:36

2026 yılının ikinci çeyreğine girilmesiyle birlikte gayrimenkul sektörünün ve ilk kez konut alacakların gözü kulağı yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Kamu bankaları aracılığıyla verilmesi planlanan yüzde 1,20 faiz oranlı konut kredisinde sona yaklaşılırken, hazırlanan yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilmesi bekleniyor. 180 aya kadar uzanan vade seçenekleri ve uygun geri ödeme şartlarıyla öne çıkan kampanya, konut arzını artırmaya yönelik teşviklerle desteklenerek piyasadaki fiyat istikrarını da korumayı amaçlıyor. Peki, İlk evim konut kredisinde son durum ne, şartlar netleşti mi?

İLK EVİM KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI?

Düşük faizli konut kredisi kampanyasının takvimiyle ilgili belirsizlikler devam etse de kulislerden gelen son bilgiler, 2026 yılının Mayıs veya Haziran aylarında somut adımların atılacağına işaret ediyor. Diğer yandan ilgili bakanlıkların teknik çalışmalarını tamamladığı ve projenin yasalaşma süreci için Meclis takviminin beklendiği dile getiriliyor. Uzmanlar, kredinin yılın ikinci yarısında tam anlamıyla erişime açılacağını ve başvuru sürecinin dijital platformlar üzerinden öncelikli olarak başlatılabileceğini tahmin ediyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK?

2026 yılı "İlk Evim Konut Kredisi" kampanyasına ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında dar ve orta gelirli vatandaşları konut sahibi yapmayı amaçlayan devlet destekli düşük faizli konut kredisi için faiz oranının yüzde 1.20 olacağı ve 2 milyon TL üzerinde kredi kullanamayanlar için limit artışı sağlanacağı belirtiliyor. Kamu bankalarının başlatacağı bu kampanya ile düşük faiz oranı ve uygun taksitlerle ödeme imkânı sunulacak. Kampanyadan ilk kez konut satın alanlar yararlanabilecek.

İLK EVİM KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Piyasadaki mevcut konut kredisi faiz oranlarının yüzde 3 seviyelerinde seyrettiği 2026 Mart ayı itibarıyla, yüzde 1.20 oranı önemli bir avantaj sağlıyor.

Dar ve orta gelir grubundaki ilk kez konut alacak vatandaşların faydalanması bekleniyor.

Finansal İstikrar Komitesi, Mortgage benzeri bir sistem üzerinde çalışıyor

Sistemde uzun vadeli, düşük faizli ve uygun taksitli ödeme imkânı sunulacak

Ayrıca BDDK, konut kredilerinde risk ağırlığını azaltacak.

