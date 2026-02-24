Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İlk Evim Kredisi son gelişmeler 2026! 1.20 faizli konut kredisi şartları neler, ne zaman çıkacak?

1.20 faizli konut kredisi şartları neler, kimlere verilecek sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. "İlk Evim Konut Kredisi" kapsamında ev almak isteyen vatandaşlara uygun faiz oranlarında konut kredisi verilecek. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında dar ve orta gelirli ailelerin barınma ihtiyacını çözmek için üzerinde çalışılan projede son aşamaya gelindi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından çalışılan düzenleme ilk kez ev alacak olan vatandaşları kapsayacak. Peki İlk Evim Kredisi şartları neler, ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? İşte 1.20 faizli konut kredisinde yaşanan son gelişmeler...

İlk Evim Kredisi son gelişmeler 2026! 1.20 faizli konut kredisi şartları neler, ne zaman çıkacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 12:21

1.20 faizli konut kredisinde son durum vatandaşların gündeminde yer alıyor. Orta Vadeli Program kapsamında ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu () tarafından çalışmaları sürdürülen proje milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Proje kapsamında ilk kez ev sahibi olacak ve belirli kriterleri karşılayan vatandaşlara düşük faizli ve uygun ödeme planlarıyla konut kredisi verilecek. Böylelikle dar ve orta gelirli ailelerin barınma ihtiyacının kalıcı olarak çözülmesi hedefleniyor. Vatandaşlar tarafından 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

İlk Evim Kredisi son gelişmeler 2026! 1.20 faizli konut kredisi şartları neler, ne zaman çıkacak?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılan Finansal İstikrar Komitesi toplantısında 1.20 faizli konut kredisi gündeme geldi. Söz konusu projenin 2026 yılı içerisinde çalışmalarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tamamlanması ve TBMM gündemine gelerek yürürlüğe girmesi bekleniyor. 2026 yılının ikinci yarısından itibaren ise kamu bankaları öncülüğünde başvuruların gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Henüz yetkili makamlar tarafından projenin Meclis gündemine geleceği tarih hakkında bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde konuyla ilgili detaylı açıklamaların yapılması bekleniyor.

İlk Evim Kredisi son gelişmeler 2026! 1.20 faizli konut kredisi şartları neler, ne zaman çıkacak?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

1.20 faizli konut kredisinden dar ve orta gelir grubunda olan ve ilk kez ev alacak olan vatandaşların faydalanacağı tahmin ediliyor. Projeye başvuru yapacak olan vatandaşların üzerine kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması, konut alacağı şehirde ikamet etmesi, son 1 yılda konut satmamış olması, belirli bir gelir seviyesine sahip olması gibi şartların aranması bekleniyor. 1.20 faizli konut kredisinin Meclis gündeminde gelmesiyle birlikte şartları da netlik kazanacak.

İlk Evim Kredisi son gelişmeler 2026! 1.20 faizli konut kredisi şartları neler, ne zaman çıkacak?

İLK EVİM PROJESİ NE KADAR FAİZ UYGULANACAK?

İlk Evim Kredisi kapsamında verilecek olan devlet destekli düşük faizli konut kredisi kapsamında yüzde 1.20 sabit faizin uygulanması bekleniyor. Düşük faiz oranın yanı sıra 180 ay vade seçeneğinin de sunulacağı tahmin ediliyor. Henüz konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ise bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde ödeme planının da duyurulacağı tahmin ediliyor.

