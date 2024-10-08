İllerin ihracat rakamları belli oldu! İstanbul, İzmir ve Kocaeli dikkat çekti

08 Ekim 2024 11:46 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 12:01

Ticaret Bakanlığı, ocak-eylül döneminde 55 ilin ihracat verilerini paylaştı. 27 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Kocaeli'de motorlu kara taşıt, İzmir demir çelik, İstanbul Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar alanlarında ihracatı sırtlandı.

Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin illere göre ihracat​ verilerini açıkladı. En çok ihracat yapan iller arasında İstanbul​, İzmir​ ve Kocaeli​ dikkat çekti. Almanya ve İngiltere ise en çok ihracat yapılan ülkeler listesinden ön sıralarda. İstanbul eylülde 4 milyar 746 milyon dolar, Kocaeli 2 milyar 906 milyon dolar ve İzmir ise 1 milyar 627 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

3 İL ÖN PLANA ÇIKTI

İstanbul'un ihracatında ilk sırada Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı 788 milyon 970 bin dolarla yer aldı. Bu faslı, 541 milyon 229 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarı, 473 milyon 303 bin dolarla kazanlar ve makineler izledi.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları, 1 milyar 129 milyon 51 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslı 223 milyon 659 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar, 217 milyon 820 bin dolarla elektrikli makine, cihazlar ve aksamlar takip etti.

İzmir'in ihracatında demir çelik 207 milyon 737 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 177 milyon 736 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 163 milyon 249 bin dolarla kazanlar ve makineler geldi.

EN İHRACAT YAPILAN ÜLKELER DE BELLİ OLDU

İstanbul'un ihracatında, 314 milyon 159 bin dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 309 milyon 154 bin dolarla ABD ve 267 milyon 588 bin dolarla İngiltere izledi. Kocaeli, en fazla ihracatı 395 milyon 704 bin dolarla İngiltere'ye yaparken Bu ülkeyi 190 milyon 574 bin dolarla Almanya ve 187 milyon 765 bin dolarla Slovenya takip etti. İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülkeler 180 milyon 77 bin dolarla Almanya, 117 milyon 687 bin dolarla ABD ve 88 milyon 387 bin dolarla İspanya olarak açıklandı.