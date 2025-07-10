ILO’dan dikkat çeken asgari ücret tavsiyesi: İşçiye sadece ücret değil, destek de gerek!

ILO Türkiye Direktörü Yasser Hassan, yüksek enflasyon dönemlerinde asgari ücret artışlarının sınırlı kalabileceğini ancak bu durumda işçilerin sosyal destek mekanizmalarıyla korunması gerektiğini vurguladı. Hassan, asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir yaşam sunması gerektiğine dikkat çekerek, önemli uyarı ve önerilerde bulundu.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Yasser Hassan, bir grup gazeteciyle gerçekleştirdiği toplantıda, yakın zamanda düzenlenen ILO Konferansı'nda alınan kararları değerlendirdi ve gündeme dair soruları cevapladı.

“ASGARİ ÜCRET İNSAN ONURUNA YAKIŞMALI”

Asgari ücretin belirlenmesine yönelik ILO yaklaşımına dair bir soruya açıklık getiren Hassan, ücret tespit sürecinde işçi, işveren ve hükümetin bir araya geldiği üçlü yapının hayati önem taşıdığını vurguladı. Bu mekanizmanın sosyal diyalog ve adil temsil açısından temel olduğunu belirten Hassan, asgari ücretin mutlaka insan onuruna yaraşır bir yaşam seviyesini gözetmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ancak bu hedefin uygulanmasının kolay olmadığını da belirten ILO Türkiye Direktörü, özellikle yüksek enflasyonla mücadele eden ülkelerde bu süreçlerin daha da karmaşık hale geldiğine dikkat çekti. Hassan, “Bazı ülkelerde asgari ücrete yapılan artışlar, enflasyonun altında kalabiliyor. Bu da çalışanların alım gücünü düşürüyor. Öte yandan, ücret artışları enflasyonun çok üzerine çıkarsa, bu da yeniden fiyatları tetikleyerek kısır bir döngüye neden olabiliyor” dedi.

“SOSYAL DESTEK ŞART”

Bu tür ekonomik ortamda, yalnızca asgari ücret artışıyla yetinilmemesi gerektiğini belirten Hassan, düşük gelirli çalışanların sosyal yardımlar ve destek mekanizmalarıyla takviye edilmesinin kritik olduğunu vurguladı. “Eğer bu destekler sağlanmazsa, düşük zam oranları sadece enflasyonla mücadelede geçici bir mali önlem olmaktan öteye geçemez” ifadelerini kullandı.

ILO’nun temel ilkesinin sosyal adalet olduğuna dikkat çeken Hassan, tüm tarafların katılımıyla yürütülecek adil bir ücret belirleme sürecinin, hem ekonomik istikrar hem de toplumsal huzur için vazgeçilmez olduğunu sözlerine ekledi.