İmalat sanayi kapasite kullanım oranı eylülde arttı

24 Eylül 2024 10:37 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 10:45

Merkez Bankası, eylül ayı kapasite kullanım oranını açıkladı. Türkiye genelinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı, Eylül'de aylık bazda arttı. Gelen verilere göre imalat sanayi kapasite kullanım oranı eylülde 0,2 puan artışla yüzde 75,9'a yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,5 puan azalarak yüzde 74,9'a düştü.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 2024 yılı eylül ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.766 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen cevaplar ile oluşturuldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 75,9 oldu.

KAPASİTE KULLANIM ORANI YÜKSELİŞTE

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 75,9 olurken, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 oldu.