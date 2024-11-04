IMEI kayıt ücreti 2025 ne kadar olacak? Yurt dışı telefon kayıt ücreti belli oldu!

04 Kasım 2024 17:09 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 17:17

TÜİK, merakla beklenen enflasyon verilerini duyurdu. Ekim ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücretlerinin ne kadar olacağı da belli oldu. Yeniden değerleme oranına göre ocak ayından itibaren IMEI kayıt ücretinde de artış gerçekleşecek. Peki, 2025 yılında IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

Gözler yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi! MTV, ehliyet ve pasaporta ne kadar zam gelecek?

Gözler yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi! MTV, ehliyet ve pasaporta ne kadar zam gelecek?

Türkiye İstatistik Kurumu​ (TÜİK), Ekim ayına ait üretici fiyat enflasyonuna ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 43,93 seviyesine ulaştı. Bu oran, her yıl Ekim ayında belirlenen yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışına paralel olarak, 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranını belirliyor.

YURT DIŞINDAN GELEN TELEFON KAYIT ÜCRETİ BELLİ OLDU

Yeniden değerleme oranı​, pasaport, ehliyet ve kimlik çıkarma işlemlerinden Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri ve emlak vergisine kadar birçok kalemde fiyat artışlarına neden oluyor. Ayrıca, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi hizmetlerde de aynı oranda bir zam yapılması bekleniyor.

Bu artışlardan etkilenecek kalemlerden biri de yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt ücretleri olacak. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, IMEI kaydı yaptırmak isteyenler için yeni ücret 45.614 TL olarak belirlendi.

IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Cep telefonu IMEI kaydı

2024: 31.692 TL

2025: 45.614 TL