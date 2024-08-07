IMEI kayıt ücretine zam! Kayıt ücreti telefon fiyatını sollayacak

07 Ağustos 2024 14:36 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 14:37

Sigarada zam yağmuru! Bir tütün grubunun daha listesi güncellendi

Sigarada zam yağmuru! Bir tütün grubunun daha listesi güncellendi

Bir sigara grubuna daha zam geldi!

Bir sigara grubuna daha zam geldi!

Yurt dışından telefon getireceklere kötü haber geldi. 2025 yılı IMEI kayıt ücreti yüzde 45 zamla 46 bin lira olacağı iddia edildi. IMEI kayıt ücreti 2024 yılı itibariyle 31 bin 692 TL seviyesinde bulunuyor.

IMEI KAYIT ÜCRETİNE ZAM İDDİASI

Önümüzdeki yıl, IMEI kayıt ücretinin 31.692 TL’den 45.953 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Sözcü TV'ye konuşan vergi uzmanı Ozan Bingöl, yaptığı hesaplamalar ile YDO'nun yaklaşık yüzde 45 civarında olacağını tahmin etti.

Yaptığı hesaba göre 1 Ocak 2025 itibarıyla yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücreti 31 bin 692 TL’den 45 bin 953 TL’ye çıkabilir.

YDO’nun yüzde 42,76 olarak hesaplanması durumunda IMEI kayıt ücreti 45 bin 243 TL olacak.

YDO, dolaylı olarak 2025 yılı vergi ve harç zamlarını da etkileyecek.

Ancak Cumhurbaşkanı'nın IMEI kayıt ücretinde yapılacak zamlarda yetkisi bulunuyor.

Zam oranları ilerleyen günlerde netleşecek.

IMEI KAYDI E -DEVLETTEN YAPILIR MI?

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt edilmesi için BTK'nın belirttiği 120 gün içinde e-Devlet üzerinden başvuruda bulunulması gerekiyor

IMEI KAYIT ÜCRETİ ÖDENMEZSE NE OLUR?

Yurt dışından Türkiye'ye döndükten sonra IMEI kaydının unutulmaması önemli.

Bu süre içinde IMEI kaydını yapmazsanız, cezai yaptırımlarla karşılaşabilir, cihazınızın hizmetleri askıya alınabilir veya cihazınız iptal edilerek tamamen kullanıma kapatılabilir.