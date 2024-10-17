İMEİ kayıt ücretleri için büyük zam! Yurt dışı telefon kayıt ücretleri için kritik tarih

17 Ekim 2024 10:37 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 10:40

Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de aktif kullanılabilmesi için yaptırılan İMEİ kayıt ücretlerine zam geliyor. 2025 yılı itibarıyla dev zamın olacağını belirten esnaflar yeni ücretlerin iç piyasadaki telefonların daha fazla satılmasını sağlayacağını söyledi. Yerel esnaf zam kararını gayet olumlu karşıladı.

Asgari ücret zammında yeni kapı aralandı! Zam oranı için o eşik aşıldı: İşte pazarlığın başlayacağı o rakam

Asgari ücret zammında yeni kapı aralandı! Zam oranı için o eşik aşıldı: İşte pazarlığın başlayacağı o rakam

Binlerce kullanıcı yurt dışından gelen telefonları aktif kullanabilmek için İMEİ işleminden geçiriyor. Piyasalarda peş peşe gelen zamlar İMEİ kayıt ücretlerine de yansıdı. 2025​ itibarıyla yeni İMEİ ücretleri merak ediliyor. Yerel esnaf İMEİ fiyatlarına gelecek zammı konuştu.

İMEİ ÜCRETLERİNE DEV ZAM​

Toplam 15 rakamdan oluşan İMEİ (International Mobile Equipment Identity - Uluslararası Mobil Cihaz Kodu) cep telefonlarının güvenliğini sağlamak için her bir cihaz için ayrı olarak üretiliyor. Güncel fiyatı 31 bin 692 TL olan İMEİ ücretlerinin 2025 yılının başında 45 bin 953 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan telefoncu esnafı Yiğit Aytekin, kendilerinin bu yönde alınacak bir kararı olumlu karşılayacaklarını söyledi.

Yurt dışı telefonların satışının azalmasının vergiye tabi telefonlara olan talebi arttırdığını ifade eden Aytekin, başka ülkelerden cihaz getirecek ve eski fiyattan yararlanmak isteyen vatandaşlara ise 31 Aralık 2024 tarihine kadar E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen İMEİ kayıt işlemlerini tamamlamalarını tavsiye etti.

İÇ PİYASAYI HAREKETLENDİRECEK

Telefoncu esnafı Yiğit Aytekin, "2024 yılında 31 bin 692 TL olan pasaport kayıt ücretlerinin 45 bin 953 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu yurt dışından gelen telefonların artık daha az kaydedilmesini, iç piyasadaki telefonların daha fazla satılmasını sağlayacak. Biz yerel esnaf olarak kararı gayet olumlu karşılıyoruz çünkü ürün satmamız daha kolaylaşıyor, yurt dışından gelecek telefon​ sayısı daha aza düşüyor. O yüzden daha fazla ürün satabiliyoruz. Müşteri bu noktada nelere dikkat etmeli? Fiyat değişimiyle ilgili son gün 31 Aralık. O tarihe kadar eski fiyattan yararlanmak için İMEİ kayıt işlemi yaptırabilirler. Eğer yurt dışından telefon getiriyorsak vergilerini ödeyip kaydettirmeye dikkat edeceğiz çünkü kullanım süreleri 120 gün. Pasaport kayıt harçları E-Devlet üzerinden ödeniyor. Daha sonrasında da İMEİ kayıt işlemleri yine E-Devlet'ten yapılıyor. Burada İMEİ kaydederken doğru yazmaya dikkat etmek gerekiyor" dedi.