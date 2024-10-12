IMF 8 borçlu ülkeyi fazla ödeme zorunluluğundan kurtaracak reformları onayladı

12 Ekim 2024 11:51 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 11:52

Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Müdürü Kristalina Georgieva, cuma günü fonun üyelerinin borçlanma maliyetlerini yıllık yaklaşık 1,2 milyar dolar azaltacak önlemleri onayladığını söyledi. Onaylanan önlemler, IMF'nin üyeler için borçlanma maliyetlerini yüzde 36 düşürecek.

IMF, küresel çapta faiz oranlarının yükselmesinin borçlanma maliyetlerini yukarı çekmesi nedeniyle, bu yıl 2016'dan bu yana ilk kez ücret ve ek ücret politikasını gözden geçirmeye karar verdi. Fon, düzenli faiz talep ediyor, ayrıca belirli bir eşik veya sürenin üzerindeki krediler için ek ücretler ve ihtiyati tedbirler için taahhüt ücretleri alıyor. Bu kapsamda IMF, üye borçlanma maliyetlerini yıllık 1,2 milyar dolar düşürecek.

IMF'DEN BORÇLANMA MALİYETİ KARARI

IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva​, ücretlerin ve ek ücret politikasının gözden geçirilmesine ilişkin kararları açıkladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Müdürü Kristalina Georgieva, yayınladıkları bildiride, "Onaylanan önlemler, IMF'nin üyeler için borçlanma maliyetlerini %36 veya yıllık yaklaşık 1,2 milyar dolar düşürecek" dedi.

Aynı zamanda 2026 mali yılında ek ücrete tabi tutulması beklenen ülke sayısı 20'den 13'e düşecek.

IMF, fonun faiz oranının üzerindeki ücretin düşürüleceğini, tutar ve süre eşiklerinin yükseltileceğini, taahhüt ücreti eşiklerinin ise artırılacağını söyledi.

Georgieva, "Ücretler ve ek ücretler önemli ölçüde düşürülmüş olsa da, IMF'nin tüm üyelerin katkıda bulunduğu ve ihtiyaç duyulduğunda herkesin destekten yararlanabildiği işbirlikçi borç verme ve risk yönetimi çerçevesinin temel bir parçası olmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.

DEĞİŞİKLİKLER 1 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

1 Kasım'da yürürlüğe girecek reformlarla, IMF üyesi ülkelerin ek vergi ödemeye başlayacağı borçlanma eşiğinin yükseltileceği ve sekiz ülkenin ek borçlanma maliyeti ödeme zorunluluğundan kaldırılacağı belirtildi.

Bunlar: Benin, Fildişi Sahili, Gabon, Gürcistan, Moldova, Senegal, Sri Lanka ve Surinam.

Boston Üniversitesi Küresel Kalkınma Politikaları Merkezi'nin araştırmasına göre, en yüksek ek vergiyi ödeyen beş ülke Ukrayna, Mısır, Arjantin, Ekvador ve Pakistan oldu.

IMF'nin şu anki en büyük borçlusu olan Arjantin, Maliye Bakanı Pablo Quirno'ya göre bu değişikliklerle 3 milyar doların üzerinde tasarruf sağlayacak.

IMF, yeni politikanın başlamasıyla birlikte sadece 11 ülkenin ek vergi ödeme zorunluluğunu karşılayacağını tahmin edildi.