IMF Eski Başekonomisti Rajan'dan yatırım mesajı! "Türkiye için yeni fırsatlar kapıda"

21 Ocak 2025 17:17 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 17:19

IMF Eski Başekonomisti Raghuram Rajan, Türkiye'nin ekonomik geleceğini değerlendirdi. Orta Doğu’nun yeniden cazip bir yatırım destinasyonu haline gelmesi durumunda Türkiye’ye yönelik ciddi fırsatların oluşabileceğini ifade etti.

IMF Eski Başekonomisti Rajan, Türkiye​'nin yatırım potansiyeline dikkat çekerek yeni bir döneme işaret etti.

RAJAN'DAN TÜRKİYE'YE EKONOMİK REÇETE

IMF Eski Başekonomisti Raghuram Rajan, Davos Zirvesi'nde CNBC-e Londra Temsilcisi Berfu Güven’in sorularını cevapladı. Türkiye'nin ekonomik geleceğini değerlendirdi. Orta Doğu’nun yeniden cazip bir yatırım​ destinasyonu haline gelmesi durumunda Türkiye’ye yönelik ciddi fırsatların oluşabileceğini ifade etti.

TÜRKİYE'NİN YATIRIM ÇEKİM GÜCÜ ARTIYOR

Açıklamaları şöyle;

"Trump ticaret açıklarının ABD için kötü olduğunu düşünüyor. Gümrük tarifelerini kullanmayı düşünüyor. Trump piyasalara çok dikkat eden bir lider olarak biliniyor. Piyasalar yüksek tarifelerden çekiniyor. Tarifelerin devreye gireceğini düşünüyoruz.

Avrupa ülkelerinin çok ciddi stres yaşadığını düşünüyorum. Umuyorum ki son dönemdeki yavaş büyüme hızı nedeniyle Avrupalı liderler gerekli politik değişiklikleri yapacaktır.

Varlık fiyatları aynı istikamette ilerlemeyecek. Dolar son dönemde çok güçlendi biraz stabilize olabilir. Faizin artırılmasıyla enflasyonu azaltma çizgisi oldukça etkili oldu. Enflasyon hala yüksek. Türkiye'nin önünde çok fazla fırsat var. Orta Doğu cazip bir yatırım destinasyonu haline gelirse Türkiye açısından fırsat var. Beraber göreceğiz."