IMF tüm dünyayı uyardı: Dayanacak gücü yok

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) dünya ekonomisinin geleceğine ilişkin dikkat çeken bir uyarı geldi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, son yıllarda art arda yaşanan krizlere karşı ekonomilerin gösterdiği direncin zayıflamaya başladığını belirtti.

Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığını ve finansal kırılganlıkların derinleştiğini söyleyen Georgieva, yeni bir ekonomik sarsıntının ülkeler üzerinde daha ağır sonuçlar doğurabileceğine işaret etti. IMF Başkanı'na göre mevcut koşullar, birçok ülkenin sıkı ve ihtiyatlı para politikalarından vazgeçmemesini gerektiriyor.

GELİŞMİŞ ÜLKELERE BORÇ UYARISI: FIRSAT KAÇIRILDI

Georgieva'nın eleştirilerinin odağında gelişmiş ekonomiler vardı. Salgın sonrasında kamu maliyesini güçlendirmek için önemli bir fırsat yakalandığını ancak birçok ülkenin bu fırsatı değerlendiremediğini belirtti.

Özellikle artan kamu borçlarının ekonomileri yeni krizlere karşı savunmasız bıraktığını vurgulayan IMF Başkanı, her yeni ekonomik şokun mevcut borç yükünü daha da ağırlaştırdığına dikkat çekti. Georgieva, hükümetlerin kamu gelirlerini artıracak adımlar atması ve harcamalarını daha dikkatli planlaması gerektiğini ifade etti.

YÜKSEK FAİZLER EKONOMİLER ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRIYOR

Küresel ekonominin karşı karşıya olduğu bir diğer büyük sorun ise yüksek faizler. Dünya genelinde borç tutarlarında gerileme görülse de finansman maliyetlerindeki yükseliş ülkelerin hareket alanını daraltıyor.

Enflasyonun birçok bölgede yüksek kalmaya devam etmesi, faizlerin de uzun süre yüksek seviyelerde seyretmesine neden oluyor.

Georgieva, özellikle gelişmiş ülkelerde yükselen tahvil getirilerinin gelişmekte olan ekonomiler üzerinde ek baskı yarattığını belirtti. Bu durum, borçlanmayı daha pahalı hale getirirken küresel finansman koşullarını da zorlaştırıyor.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARINDA TERSİNE DÖNÜŞ RİSKİ

IMF Başkanı'nın gündemindeki bir başka önemli başlık da yapay zeka yatırımları oldu. Yapay zeka teknolojilerine yönelik yatırımların hızla büyüdüğünü belirten Georgieva, bu alandaki tedarik zincirlerine dahil olan ülkelerin ekonomik açıdan daha güçlü bir performans gösterdiğini söyledi.

Ancak bu büyümenin beraberinde riskler de getirdiği uyarısında bulundu. Yapay zeka yatırımlarındaki hızlı yükselişin tersine dönmesi halinde, bunun yalnızca teknoloji sektörünü değil, genel ekonomik faaliyetleri de olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Küresel ekonomideki ayrışmanın özellikle düşük gelirli ülkeler açısından daha ciddi sonuçlar doğurabileceği de IMF'nin üzerinde durduğu konular arasında yer aldı.

GIDA VE ENERJİ FİYATLARINDA YENİ ZAM TEHLİKESİ

Georgieva, küresel ekonomiyi tehdit eden risklerin yalnızca faizler ve borçlarla sınırlı olmadığını da hatırlattı. Tedarik zincirlerinde yaşanabilecek yeni aksamalar ile El Nino gibi meteorolojik olayların enerji, gıda ve tarım ürünlerinde fiyatları yeniden yukarı çekebileceğini belirtti. Bu gelişmelerin enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceğine işaret eden IMF, ülkelerin para ve maliye politikalarını daha sağlam temellere oturtması gerektiğini vurguladı.