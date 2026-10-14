Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 10:15

IMF tüm dünyayı uyardı: Dayanacak gücü yok

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin peş peşe yaşanan krizler karşısında giderek daha kırılgan hale geldiğini söyledi. Yüksek faizler, büyüyen kamu borçları ve yapay zeka yatırımlarındaki risklere dikkat çeken Georgieva, ülkelerin yeni ekonomik şoklara karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
IMF tüm dünyayı uyardı: Dayanacak gücü yok
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 10:15

Uluslararası Para Fonu'ndan () dünya ekonomisinin geleceğine ilişkin dikkat çeken bir uyarı geldi. IMF Başkanı , son yıllarda art arda yaşanan krizlere karşı ekonomilerin gösterdiği direncin zayıflamaya başladığını belirtti.

Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığını ve finansal kırılganlıkların derinleştiğini söyleyen Georgieva, yeni bir ekonomik sarsıntının ülkeler üzerinde daha ağır sonuçlar doğurabileceğine işaret etti. IMF Başkanı'na göre mevcut koşullar, birçok ülkenin sıkı ve ihtiyatlı para politikalarından vazgeçmemesini gerektiriyor.

GELİŞMİŞ ÜLKELERE BORÇ UYARISI: FIRSAT KAÇIRILDI

Georgieva'nın eleştirilerinin odağında gelişmiş ekonomiler vardı. Salgın sonrasında kamu maliyesini güçlendirmek için önemli bir fırsat yakalandığını ancak birçok ülkenin bu fırsatı değerlendiremediğini belirtti.

Özellikle artan kamu borçlarının ekonomileri yeni krizlere karşı savunmasız bıraktığını vurgulayan IMF Başkanı, her yeni ekonomik şokun mevcut yükünü daha da ağırlaştırdığına dikkat çekti. Georgieva, hükümetlerin kamu gelirlerini artıracak adımlar atması ve harcamalarını daha dikkatli planlaması gerektiğini ifade etti.

IMF tüm dünyayı uyardı: Dayanacak gücü yok

YÜKSEK FAİZLER EKONOMİLER ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRIYOR

Küresel ekonominin karşı karşıya olduğu bir diğer büyük sorun ise yüksek faizler. Dünya genelinde borç tutarlarında gerileme görülse de finansman maliyetlerindeki yükseliş ülkelerin hareket alanını daraltıyor.

Enflasyonun birçok bölgede yüksek kalmaya devam etmesi, faizlerin de uzun süre yüksek seviyelerde seyretmesine neden oluyor.

Georgieva, özellikle gelişmiş ülkelerde yükselen tahvil getirilerinin gelişmekte olan ekonomiler üzerinde ek baskı yarattığını belirtti. Bu durum, borçlanmayı daha pahalı hale getirirken küresel finansman koşullarını da zorlaştırıyor.

YATIRIMLARINDA TERSİNE DÖNÜŞ RİSKİ

IMF Başkanı'nın gündemindeki bir başka önemli başlık da yapay zeka yatırımları oldu. Yapay zeka teknolojilerine yönelik yatırımların hızla büyüdüğünü belirten Georgieva, bu alandaki tedarik zincirlerine dahil olan ülkelerin ekonomik açıdan daha güçlü bir performans gösterdiğini söyledi.

Ancak bu büyümenin beraberinde riskler de getirdiği uyarısında bulundu. Yapay zeka yatırımlarındaki hızlı yükselişin tersine dönmesi halinde, bunun yalnızca teknoloji sektörünü değil, genel ekonomik faaliyetleri de olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Küresel ekonomideki ayrışmanın özellikle düşük gelirli ülkeler açısından daha ciddi sonuçlar doğurabileceği de IMF'nin üzerinde durduğu konular arasında yer aldı.

GIDA VE ENERJİ FİYATLARINDA YENİ ZAM TEHLİKESİ

Georgieva, küresel ekonomiyi tehdit eden risklerin yalnızca faizler ve borçlarla sınırlı olmadığını da hatırlattı. Tedarik zincirlerinde yaşanabilecek yeni aksamalar ile gibi meteorolojik olayların enerji, gıda ve tarım ürünlerinde fiyatları yeniden yukarı çekebileceğini belirtti. Bu gelişmelerin enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceğine işaret eden IMF, ülkelerin para ve maliye politikalarını daha sağlam temellere oturtması gerektiğini vurguladı.

ETİKETLER
#yapay zeka
#El Nino
#borç
#ımf
#kristalina georgieva
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.