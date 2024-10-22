IMF, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini geriye çekti

22 Ekim 2024 16:28 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 16:37

IMF, Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini aşağı çekti. IMF, Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 43 olarak açıkladı. 2024 yılı büyüme tahmini ise yüzde 3,6'dan yüzde 3'e indirildi. IMF 2025 küresel büyüme tahminini 0,1 puanlık aşağı yönlü revizyonla yüzde 3,2'ye çekti.

IMF açıkladı! Küresel kamu borcu bu yıl 100 trilyon doları aşabilir

IMF açıkladı! Küresel kamu borcu bu yıl 100 trilyon doları aşabilir

IMF​'in "Global Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. Rapora göre IMF, Türkiye​'nin büyüme tahminini düşürdü. IMF, Türkiye’nin 2025 yılında yüzde 2,7 büyümesini bekliyor

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİ

IMF, Temmuz ayındaki tahminlerinde dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2 ve gelecek yıl yüzde 3,3 büyüyeceğini öngörmüştü. Küresel ekonomik büyüme​ tahmini bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,2 oldu.

TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME BEKLENTİSİ

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği ifade edildi.

IMF, Temmuz ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3,6 ve 2025'te yüzde 2,7 büyüyeceğini öngörmüştü.

TÜRKİYE İÇİN ENFLASYON​ TAHMİNİ

Türkiye ekonomisi için enflasyon beklentileri bu yıl sonu için yüzde 43 ve 2025 yıl sonu için yüzde 24 oldu.

İŞSİZLİK​ VERİLERİ İÇİN BEKLENTİLER

IMF'in Türkiye için işsizlik tahmini 2024 için yüzde 9,3 ve 2025 için yüzde 9,9 oldu.