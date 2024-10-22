IMF, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini geriye çekti
IMF, Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini aşağı çekti. IMF, Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 43 olarak açıkladı. 2024 yılı büyüme tahmini ise yüzde 3,6'dan yüzde 3'e indirildi. IMF 2025 küresel büyüme tahminini 0,1 puanlık aşağı yönlü revizyonla yüzde 3,2'ye çekti.
IMF'in "Global Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. Rapora göre IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü. IMF, Türkiye’nin 2025 yılında yüzde 2,7 büyümesini bekliyor
KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİ
IMF, Temmuz ayındaki tahminlerinde dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2 ve gelecek yıl yüzde 3,3 büyüyeceğini öngörmüştü. Küresel ekonomik büyüme tahmini bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,2 oldu.
TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME BEKLENTİSİ
Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği ifade edildi.
IMF, Temmuz ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3,6 ve 2025'te yüzde 2,7 büyüyeceğini öngörmüştü.
TÜRKİYE İÇİN ENFLASYON TAHMİNİ
Türkiye ekonomisi için enflasyon beklentileri bu yıl sonu için yüzde 43 ve 2025 yıl sonu için yüzde 24 oldu.
İŞSİZLİK VERİLERİ İÇİN BEKLENTİLER
IMF'in Türkiye için işsizlik tahmini 2024 için yüzde 9,3 ve 2025 için yüzde 9,9 oldu.