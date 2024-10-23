IMF’den asgari ücret açıklaması: Fazla zam yapılmamalı

23 Ekim 2024 15:35 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 15:44

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye misyonu başkanı Jim Walsh, Türkiye'nin 1 Ocak'ta planladığı asgari ücret artışıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Walsh, geçtiğimiz yıl olduğu gibi enflasyonu önemli ölçüde artıracak bir artıştan kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, en düşük gelir grubuna yönelik destekleyici adımların önceliklendirilmesi gerektiğini belirtti.

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Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye​ misyonu başkanı Jim Walsh, asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Washington'daki IMF-Dünya Bankası yıllık toplantısında Reuters'a konuşan Walsh, asgari ücret​ artışının enflasyon​ beklentileri üzerindeki etkisine dikkat çekti. Walsh, "Bu yıl yüksek oranlı bir asgari ücret artışının olmamasını umuyoruz. Çünkü asgari ücretteki sert artışlar, enflasyon beklentileri için büyük bir çıpa oluşturuyor. Yetkililerin bu dengeyi sağlamaya çalıştıklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

FAİZLER SABİT KALACAK

Walsh, Türkiye'nin düşük gelirli çalışanların gelirlerini artırmak amacıyla nakit yardımları ve daha etkili sosyal programlar geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Finansal koşulların zaten sıkılaştığına dikkat çeken Walsh, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon hedefi olan yüzde 14'e ulaşmak için faiz artışlarına devam edebileceğini belirtti.

"TCMB, enflasyonda belirgin bir düşüş görene kadar faizleri sabit tutmayı planlıyor" diyen Walsh, piyasalardaki faiz indirimi beklentilerine yönelik de uyarılarda bulundu. Aylık enflasyonun yüzde 2,5 seviyelerinde seyretmesi nedeniyle, faiz indiriminden bahsetmenin henüz erken olduğunu söyledi.

Ayrıca, Türkiye'nin yüksek enerji ithalatına bağımlı olduğunu ve bu durumun olası enerji şoklarına karşı ülkeyi daha savunmasız hale getirdiğini belirten Walsh, Türkiye'nin bu zorluğu yenilenebilir enerji üretimini artırarak aşabileceğini ifade etti.

ANKETLERE GÖRE ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI

Asgari ücrete ilişkin farklı kurumların tahminleri de ortaya çıkmış durumda:

• OVP’ye göre %41.5 zam yapılırsa net asgari ücret 24.058 TL olacak.

• Merkez Bankası anketine göre %43.14 zamla 24.336 TL.

• Anadolu Ajansı anketine göre %42.64 zamla 24.251 TL.

• Reuters anketine göre %42.95 zamla 24.304 TL.

• Finansal Kurumlar Birliği anketine göre %49.39 zamla 25.399 TL.