IMF'den ilk yorum geldi! Türkiye için BRICS üyeliği için açıklama yaptı

13 Eylül 2024 10:04 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 10:04

IMF, Türkiye'nin BRICS'e katılma kararını yorumladı. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) İletişim Departmanı Direktörü Julie Kozack, Türkiye'nin BRICS'e katılma kararını destekliyor. Kozack, daha önce de IMF'nin küresel entegrasyondan yararlanmak için BRICS'in genişlemesini desteklediğini belirtmişti.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) İletişim Departmanı Direktörü Julie Kozak, düzenli bir brifingde yaptığı açıklamada, Türkiye yetkililerinin katılmak için başvuruda bulunduğu BRICS'in genişlemesini Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) İletişim Departmanı Direktörü Julie Kozak'ın desteklediğini söyledi.

IMF'DEN TÜRKİYE BRICS ÜYELİĞİ AÇIKLAMASI

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) İletişim Departmanı Direktörü Julie Kozack, Türkiye'nin BRICS grubuna (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) katılma niyeti hakkında şu yorumu yaptı;

"BRICS veya diğer ülke gruplarıyla ilgili olarak, görüşümüz, ülkeler grupları arasında gelişmiş ve genişleyen uluslararası işbirliğinin ve derinleşen ticaret ve yatırım bağlarının, üyeler arasındaki parçalanmayı azaltmayı ve ticaret ve yatırım maliyetlerini düşürmeyi amaçladıkları sürece memnuniyetle karşılanması ve teşvik edilmesi gerektiğidir. Bu tür girişimlere katılma kararı, her üye ülkenin egemen kararıdır ve bunu burada bırakacağım."

Kozak daha önce IMF'nin küresel entegrasyondan yararlanmak için BRICS'in genişlemesini desteklediğini belirtmişti.

Bloomberg, 2 Eylül'de kaynaklara dayanarak, Türk hükümetinin birkaç ay önce BRICS'e katılmak için başvuruda bulunduğunu bildirmişti.

Ajansa göre, ittifakın genişletilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davet edildiği 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da düzenlenecek BRICS zirvesinde değerlendirilecek.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın BRICS'e katılma niyetinden bahsettiği, ancak Türkiye'nin örgüte üyeliği konusunda henüz belirli bir karar olmadığını belirtti.

4 Eylül'de, Rusya cumhurbaşkanlığı yardımcısı Yury Ushakov, BRICS'in Türkiye'nin ittifaka tam üyelik başvurusunu değerlendireceğini ifade etmişti.