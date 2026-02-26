IMF’den kritik uyarı: ABD’nin artan borcu küresel istikrarı tehdit ediyor

Kategoriler
Uluslararası Para Fonu (IMF), 4. Madde konsültasyonu kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretin ardından ABD ekonomisine ilişkin ön değerlendirmelerini paylaştı. Tablo iki yönlü: Bir tarafta büyüme ve güçlü performans, diğer tarafta ise giderek ağırlaşan bir borç yükü.
IMF’ye göre Washington yönetimi, Amerikalı işçilerin yaşam standartlarını artırmak ve ekonomik öz yeterliliği güçlendirmek amacıyla ekonomide sistematik bir yeniden yönelim sürecine girmiş durumda. Yerli üretimi artırma, ticaret açığını azaltma, enerji üretimini yükseltme ve federal hükümetin ekonomideki rolünü daraltma çabaları bu yaklaşımın temel ayaklarını oluşturuyor.
Fonun değerlendirmesine göre ABD ekonomisi 2025 yılında iyi bir performans sergiledi. Geçen yılın son çeyreğinde yaşanan hükümet kapanması ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluştursa da verimlilikteki güçlü artış büyümeyi destekledi.
Kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonu yıl boyunca yatay bir seyir izledi. Tarifeler mal enflasyonunu yukarı çekerken, hizmet enflasyonunda gerileme sürdü. İstihdam artışı belirgin şekilde yavaşladı ancak iş gücü piyasası hâlâ tam istihdama yakın bir görünüm veriyor.
Finansal koşullar ise yılın büyük bölümünde gevşek kaldı. Hisse senedi piyasaları tarihi zirveleri test ederken, şirket tahvil spreadleri tarihi düşük seviyelere yaklaştı. Federal mali açık da 2024 mali yılındaki yüzde 6,3 seviyesinden 2025 mali yılında GSYH’nin yüzde 5,9’una geriledi.
IMF, ABD ekonomisinin 2026’da daha da hızlanmasını bekliyor. Geçen yıl yüzde 2,2 büyüdüğü tahmin edilen ekonominin bu yıl yüzde 2,4 büyümesi öngörülüyor. Tarifelerden kaynaklanan enflasyonist baskının önümüzdeki aylarda azalacağı ifade edilirken, kısa vadeli büyüme ve enflasyon risklerinin dengeli olduğu belirtiliyor.
İstihdam artışının pandemiden önceki beş yıla kıyasla yarıdan daha düşük bir hızda seyretmesi bekleniyor. Ancak nüfus artışındaki yavaşlama nedeniyle işsizlik oranının 2026-2027 döneminde yüzde 4 civarında kalacağı tahmin ediliyor.
Cari açığın orta vadede GSYH’nin yaklaşık yüzde 3,5’ine gerilemesi bekleniyor. Buna karşın bütçe açığının yeniden GSYH’nin yüzde 6’sını aşacağı ve federal borcun milli gelire oranının istikrarlı biçimde artmaya devam edeceği öngörülüyor.
Asıl dikkat çekici nokta ise borç tarafı. IMF, genel bütçe açığının GSYH’nin yüzde 7-8’i aralığında kalmasının beklendiğini, bunun da kamu borcunun 2031’e kadar GSYH’nin yüzde 140’ına ulaşmasına yol açabileceğini belirtti.
Fon, kamu borcunun GSYH’ye oranındaki yukarı yönlü eğilimin ve kısa vadeli borç stokunun artışının ABD ve küresel ekonomi için “büyüyen bir istikrar riski” oluşturduğunu vurguladı. Borç oranını aşağı yönlü bir patikaya sokmak için net ve önden yüklemeli bir mali konsolidasyon planına ihtiyaç olduğu açıkça ifade edildi.
Para politikası tarafında ise istihdam artışındaki yavaşlama ve tarifelerin ikinci tur etkilerine dair sınırlı sinyaller nedeniyle ABD Merkez Bankası’nın 2025 boyunca para politikası kısıtlamalarını gevşetmesinin uygun olacağı değerlendirildi.
Temel senaryoya göre federal fon oranının 2026 sonuna kadar yüzde 3,25-3,5 aralığına indirileceği ve bunun ekonomiyi 2027 başında maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefine yaklaştıracağı öngörülüyor.
IMF Başkanı Kristalina Georgieva da düzenlediği basın toplantısında, “Canlı ABD ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl güçlü bir şekilde büyümeye devam etmesini bekliyoruz” dedi. Ancak hemen ardından uyardı: “Kamu borcunda süren artış endişe kaynağı olmaya devam ediyor.”