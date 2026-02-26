IMF’den kritik uyarı: ABD’nin artan borcu küresel istikrarı tehdit ediyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), 4. Madde konsültasyonu kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretin ardından ABD ekonomisine ilişkin ön değerlendirmelerini paylaştı. Tablo iki yönlü: Bir tarafta büyüme ve güçlü performans, diğer tarafta ise giderek ağırlaşan bir borç yükü.

IMF’ye göre Washington yönetimi, Amerikalı işçilerin yaşam standartlarını artırmak ve ekonomik öz yeterliliği güçlendirmek amacıyla ekonomide sistematik bir yeniden yönelim sürecine girmiş durumda. Yerli üretimi artırma, ticaret açığını azaltma, enerji üretimini yükseltme ve federal hükümetin ekonomideki rolünü daraltma çabaları bu yaklaşımın temel ayaklarını oluşturuyor.