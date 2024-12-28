IMF'nin paylaştığı listede Türkiye dikkat çekti: En borçlu ülkeler sıralaması belli oldu!

28 Aralık 2024 20:06 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 20:06

Uluslararası Para Fonu (IMF), dünya genelindeki ülkelerin borç yükünün alarm verici seviyelere ulaştığını açıkladı. ABD, Çin, Japonya ve İngiltere gibi ekonomik güçlerin başını çektiği tabloda Türkiye’nin sıralaması da dikkat çekti…

Bakan Işıkhan’dan SGK borcu olan belediyeler ile ilgili dikkat çeken açıklama! Kaynaktan tahsil edilecek

Bakan Işıkhan’dan SGK borcu olan belediyeler ile ilgili dikkat çeken açıklama! Kaynaktan tahsil edilecek

IMF, dünya genelindeki en borçlu ülkeleri açıkladı. ABD​, Çin​, Japonya​ ve İngiltere gibi gelişmiş ekonomiler zirveye yerleşti. IMF'nin verilerine göre, son 9 yılda dünya genelindeki toplam borç​ 42,4 trilyon dolar artarak 102 trilyon dolara ulaştı. ABD, bu listede 35,3 trilyon dolarlık borçla zirvede yer alırken, onu sırasıyla Çin, Japonya ve İngiltere takip etti.

TÜRKİYE 27. SIRADA YER ALDI

Türkiye ise 338,8 milyar dolarlık brüt borçla 27. sırada yer aldı. Küresel borç seviyelerinin hızla arttığı bu dönemde, finansal dengelerin korunması ve borç yönetimi stratejilerinin önemi de öne çıktı.

Dünya genelindeki borç yükü alarm verici seviyelere ulaştı. Yüksek borç seviyeleri, ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir ve finansal istikrarı bozabilir. Uzmanlar, ülkelerin mali disiplini sağlaması ve büyümeyi teşvik edecek politikalar uygulaması gerektiğine dikkat çekti.

Özellikle ABD ve Japonya'daki düşük faiz oranları, yüksek kredi talebi ile birleşerek borç seviyelerinin artmasına neden oldu. Çin'de de benzer şekilde hanehalkı borçlarında önemli bir artış gözlemlendi.

En fazla borca sahip ülkeler ise sırasıyla şu şekilde sıralandı:

- ABD: 35,3 trilyon dolar

- Çin: 16,5 trilyon dolar

- Japonya: 10,2 trilyon dolar

- İngiltere: 3,7 trilyon dolar

- Fransa: 3,6 trilyon dolar

- Hindistan: 3,3 trilyon dolar

- İtalya: 3,2 trilyon dolar

- Almanya: 3 trilyon dolar

- Kanada: 2,3 trilyon dolar

- Brezilya: 1,9 trilyon dolar