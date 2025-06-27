İndirimlerin ömrü kısa sürdü, akaryakıt fiyatı değişiyor! Motorine zam bekleniyor

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. İran-İsrail savaşı sonrası yükselen petrol fiyatları, piyasayı sarsmıştı. Peş peşe gelen zamların ardından motorinde kısa süreli bir indirim görülse de bu mutluluk uzun sürmedi. Şimdi ise motorinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor.

İran ile İsrail arasındaki çatışmaların etkisiyle hızla yükselen petrol fiyatları, akaryakıt piyasasında dalgalanmaları da beraberinde getirdi. Bu gelişmeler sadece küresel enerji piyasasını değil, Türkiye’deki sürücülerin cebini de doğrudan etkiliyor. Dün motorin ve benzine yapılan indirimin ardından sürücüler bir nebze rahat nefes alırken, bu kez kötü haber motorin kullanıcılarına geldi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 29 Haziran Cumartesi gününden itibaren motorin grubuna 1 lira 14 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir artış ya da indirim öngörülmüyor.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 48.88 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 49.06 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 25.09 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 48.73 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 48.94 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.49 TL/LT

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 49.55 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 49.89 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.99 TL/LT

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 49.88 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 50.24 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.94 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.