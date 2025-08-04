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 | Suat Vilgen

ING'den Türkiye için hem enflasyon hem faiz tahmini! Düşeceği seviyeyi açıkladılar

ING, Türkiye’de enflasyonun 2025 sonunda yüzde 30’un altına ineceğini öngörürken, politika faizinin ise yılı yüzde 35 seviyesinde tamamlamasını bekliyor.

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ING'den Türkiye için hem enflasyon hem faiz tahmini! Düşeceği seviyeyi açıkladılar
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 13:56
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 13:56

Hollanda merkezli banka devi ING, Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı son değerlendirme notunda, 2025 yıl sonuna kadar yıllık enflasyonun yüzde 30’un altına gerilemesini beklediklerini açıkladı. Raporda, temmuz ayı verilerinin; kamu kaynaklı fiyat artışları ve otomatik vergi güncellemeleri gibi geçici unsurların etkisini taşıdığı belirtildi.

ING'den Türkiye için hem enflasyon hem faiz tahmini! Düşeceği seviyeyi açıkladılar

FAİZ TAHMİNİ YÜZDE 35 SEVİYESİNDE

ING analistleri, bu geçici etkilerin zamanla azalacağını ve temel eğiliminin aşağı yönlü hareketini sürdüreceğini vurguladı. Notta, “Kur, ücret, regüle fiyatlar ya da emtia piyasalarında beklenmedik bir dalgalanma olmazsa, yıllık enflasyonun 2025 sonunda yüzde 30’un altına inmesini bekliyoruz” denildi. Bu senaryo doğrultusunda yıl sonu politika faizi beklentisi ise yüzde 35 olarak duyuruldu.

ING'den Türkiye için hem enflasyon hem faiz tahmini! Düşeceği seviyeyi açıkladılar

KUR VE FİYATLARDA İSTİKRAR ŞART

ING’nin değerlendirmesinde, söz konusu enflasyon senaryosunun gerçekleşmesi için başta olmak üzere ücret artışları, enerji ve emtia fiyatları gibi alanlarda öngörülebilirliğin korunmasının önemine dikkat çekildi.

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ETİKETLER
#döviz kuru
#faiz
#türkiye ekonomisi
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#faiz tahmini
#Ekonomi
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