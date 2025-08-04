ING'den Türkiye için hem enflasyon hem faiz tahmini! Düşeceği seviyeyi açıkladılar

Hollanda merkezli banka devi ING, Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı son değerlendirme notunda, 2025 yıl sonuna kadar yıllık enflasyonun yüzde 30’un altına gerilemesini beklediklerini açıkladı. Raporda, temmuz ayı verilerinin; kamu kaynaklı fiyat artışları ve otomatik vergi güncellemeleri gibi geçici unsurların etkisini taşıdığı belirtildi.

FAİZ TAHMİNİ YÜZDE 35 SEVİYESİNDE

ING analistleri, bu geçici etkilerin zamanla azalacağını ve temel enflasyon eğiliminin aşağı yönlü hareketini sürdüreceğini vurguladı. Notta, “Kur, ücret, regüle fiyatlar ya da emtia piyasalarında beklenmedik bir dalgalanma olmazsa, yıllık enflasyonun 2025 sonunda yüzde 30’un altına inmesini bekliyoruz” denildi. Bu senaryo doğrultusunda yıl sonu politika faizi beklentisi ise yüzde 35 olarak duyuruldu.

KUR VE FİYATLARDA İSTİKRAR ŞART

ING’nin değerlendirmesinde, söz konusu enflasyon senaryosunun gerçekleşmesi için döviz kuru başta olmak üzere ücret artışları, enerji ve emtia fiyatları gibi alanlarda öngörülebilirliğin korunmasının önemine dikkat çekildi.