İngiliz ekonomist Timothy Ash Moody’s kararını yorumladı: Nadiren görülüyor

20 Temmuz 2024 17:22 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 17:29

Emekli maaş farkı ödemelerinin yatırılacağı tarih belli oldu! Milyonlarca insanın gözü bu haberde

Emekli maaş farkı ödemelerinin yatırılacağı tarih belli oldu! Milyonlarca insanın gözü bu haberde

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe artırdı. Kredi notu, "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korundu. İngiliz ekonomist Timothy Ash, Moody’s kararıyla ilgili değerlendirme yaptı.

NADİREN GÖRÜLÜYOR

Moody's'ten konuya dair yapılan açıklamada, kredi notunun B1'e yükseltilmesinin temel itici gücünün yönetimdeki gelişmeler, özellikle ortodoks para politikasına kararlı ve giderek daha iyi yerleşen geri dönüş olduğu belirtildi.

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de 2 kademe not artırımının nadiren görüldüğüne dikkati çekti.

REFORMLAR ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Ash, bu kararın Moody's'in Türkiye'nin kredi notu konusunda Standard & Poor's'un (S&P) ve Fitch Ratings'in ne kadar gerisinde olduğunu ve onlara yetişmesi gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti. İngiliz ekonomist, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in reformlarının etkisini gösterdiğini ifade etti.

Ash, "Türkiye'nin kredi notunun 2 kademeli yükseltilmesi ve olumlu görünüm, daha fazlasının geleceğini gösteriyor" dedi.