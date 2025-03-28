İngiliz finans devi Türkiye'yi seçti! SPK'dan onay çıktı: Barclays Türkiye'ye adım atıyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu hafta finans dünyasında önemli bir gelişmeye imza attı. Dünyaca ünlü İngiliz bankası Barclays Bank PLC, Türkiye’de yeni bir aracı kurum kuracak. SPK, Barclays Bank PLC'nin yüzde 100 oranında sahip olacağı Barclays Menkul Değerler AŞ'nin kuruluşuna onay verdi.

TÜRKİYE’YE YATIRIM İLGİSİNİN ARTMASI BEKLENİYOR

SPK'nın haftalık bülteni ile duyurulan bu gelişme, Türkiye’nin finansal piyasalarındaki büyümeyi destekleyecek bir adım olarak görülüyor. Uzmanlar, SPK'nın daha önce yeni aracı kurum kuruluşlarının önünü açtığına dikkat çekerek, Barclays gibi büyük bir uluslararası bankanın Türkiye'ye yatırım yapmasının piyasalar açısından olumlu bir sinyal olduğunu belirtti.

SPK'NIN ÖNCEDEN ONAYLADIĞI DİĞER ARACI KURUMLAR

SPK, Barclays Menkul Değerler AŞ'nin kuruluşuna onay verirken, Türkiye'deki önde gelen bankaların kurduğu başka iki yeni aracı kurumu da onaylamıştı. Bu kurumlardan biri Aktif Yatırım Bankası AŞ’ye, diğeri ise Fibabanka AŞ’ye ait. Bu gelişmeler, Türkiye'deki finansal piyasalarda daha fazla çeşitliliğin ve uluslararası yatırımların önünü açacak gibi görünüyor.