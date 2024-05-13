İngiliz merkezli bankadan dolar/TL tahmini geldi

13 May 2024 16:55 - Güncelleme : 13 May 2024 16:55

Elinde birikimi olan dikkat! Bankaların güncel mevduat faizleri belli oldu

Elinde birikimi olan dikkat! Bankaların güncel mevduat faizleri belli oldu

HSCB dolar/TL kuru için yıl sonu tahminini açıkladı. Banka yayımladığı notta Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BÜYÜK ÖLÇÜDE DEĞİŞKİLİK YOK

HSBC Döviz Stratejisti Murat Toprak ve Avrupa Döviz Stratejisti Charlotte Ong, hazırladıkları 13 Mayıs tarihli notta Dolar/TL yıl sonu tahminlerini açıkladı.

Banka yetkilileri dolar/TL tahminlerini TCMB'nin yeni enflasyon tahminini ve son enflasyon beklenti anketini baz alarak güncellediklerini aktardı. Makro ve mali değerlendirmelerinin “büyük ölçüde” değişmediğini aktarıldı.

36 LİRALIK TAHMİN DEĞİŞMEDİ

HSBC söz konusu notta, dolar/TL'nin yukarı yönlü yavaş ve sınırlı hareket edeceği yönündeki görüşlerini koruduğunu ve 36,0 olan yıl sonu tahminlerini değiştirmedikleri kaydedildi.

Öte yandan, TL'nin reel olarak istikrarlı kalması durumunda dolar/TL'nin yılı 37-40 aralığında tamamlayabileceği belirtildi Yayımlanan notta, Mart yerel seçimleri öncesinde döviz talebinin yüksek olduğu bir dönem yaşandığı ifade edildi.

Döviz talebi ve arzı arasında daha iyi bir denge kurulmasıyla birlikte durumun normalleştiği kaydedildi. Diğer taraftan, nominal faizlerin yüksek seviyesi ve yılsonuna doğru pozitif reel faizlerin ortaya çıkmasının önümüzdeki aylarda TL talebini daha da artıracağı açıklandı.

MERKEZ’DEN 40 LİRA TAHMİNİ

Öte yandan Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,53 TL iken, bu anket döneminde 40,01 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,79 TL iken, bu anket döneminde 42,47 TL olarak gerçekleşti.