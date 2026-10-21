İngiltere ekonomisinde rekor! Kamu Borcu İlk Kez 3 trilyon sterlini aşacak

İngiltere'nin kamu borcunun eylülde ilk kez 3 trilyon sterlini aştığı öngörülüyor.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), eylüldeki kamu borcuna yönelik verileri açıkladı.

İngiltere Hazinesi, eylül ayında ekonomistlerin 23,85 milyar sterlinlik tahminini aşarak 25 milyar sterlin borçlandı. Bu miktar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1,8 milyar sterlinlik bir artışa işaret etti.

Söz konusu sert artışta iki kritik faktör öne çıktı:

Yükselen borç faizi ödemeleri

Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan küresel maliyetler

TOPLAM BORÇ İLK KEZ 3 TRİLYON STERLİNİ AŞTI

ONS'nin öncü verilerine göre, Eylül 2026 sonu itibarıyla ülkenin toplam kamu sektörü net borcu tarihte ilk kez 3 trilyon sterlin seviyesinin üzerine çıktı.

GÖZLER 28 EKİM'DEKİ SONBAHAR BÜTÇESİNDE: VERGİ ARTIŞLARI YOLDA

Tarihi borç seviyesi, 28 Ekim'de açıklanacak Sonbahar Bütçesi öncesinde hükümet üzerindeki mali baskıyı zirveye çıkardı.

İngiltere Maliye Bakanı John Healey'nin mali disiplin hedeflerini tutturabilmek amacıyla gelecek hafta bankalara yönelik vergi artışları ve bir dizi yeni kemer sıkma önlemini duyurması bekleniyor.