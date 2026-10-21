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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 16:03

İngiltere ekonomisinde rekor! Kamu Borcu İlk Kez 3 trilyon sterlini aşacak

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) eylül ayı verilerini açıkladı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen borçlanmayla birlikte İngiltere'nin toplam kamu borcunun eylül sonu itibarıyla ilk kez 3 trilyon sterlin eşiğini aştığı tahmin ediliyor. Bu devasa borç yükü, İngiltere Hazinesi üzerinde büyük baskı oluştururken gözler önümüzdeki hafta açıklanacak bütçeye çevrildi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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İngiltere ekonomisinde rekor! Kamu Borcu İlk Kez 3 trilyon sterlini aşacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 16:03

'nin kamu borcunun eylülde ilk kez 3 trilyon sterlini aştığı öngörülüyor.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), eylüldeki kamu borcuna yönelik verileri açıkladı.

İngiltere Hazinesi, eylül ayında ekonomistlerin 23,85 milyar sterlinlik tahminini aşarak 25 milyar sterlin borçlandı. Bu miktar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1,8 milyar sterlinlik bir artışa işaret etti.

Söz konusu sert artışta iki kritik faktör öne çıktı:

  • Yükselen borç faizi ödemeleri
  • Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan küresel maliyetler
İngiltere ekonomisinde rekor! Kamu Borcu İlk Kez 3 trilyon sterlini aşacak

TOPLAM BORÇ İLK KEZ 3 TRİLYON STERLİNİ AŞTI

ONS'nin öncü verilerine göre, Eylül 2026 sonu itibarıyla ülkenin toplam kamu sektörü net borcu tarihte ilk kez 3 trilyon sterlin seviyesinin üzerine çıktı.

GÖZLER 28 EKİM'DEKİ SONBAHAR BÜTÇESİNDE: VERGİ ARTIŞLARI YOLDA

Tarihi borç seviyesi, 28 Ekim'de açıklanacak Sonbahar Bütçesi öncesinde hükümet üzerindeki mali baskıyı zirveye çıkardı.

İngiltere Maliye Bakanı John Healey'nin mali disiplin hedeflerini tutturabilmek amacıyla gelecek hafta bankalara yönelik vergi artışları ve bir dizi yeni kemer sıkma önlemini duyurması bekleniyor.

 

ETİKETLER
#ingiltere
#Sonbahar Bütçesi
#İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi
#İngiltere Hazinesi
#John Healey
#Ekonomi
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