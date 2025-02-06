İngiltere Merkez Bankası 6 ay içinde üçüncü faiz indirimini gerçekleştirdi

06 Şubat 2025 17:13 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 17:22

İngiltere Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği bir hamle yaparak, altı ay içinde üçüncü kez faiz oranlarını düşürdü. Banka, yaptığı açıklamada, para politikası komitesinin yılın ilk toplantısında 0,25 puanlık bir indirim lehine yediye karşı iki oy kullandığını ve temel faiz oranının yüzde 4,5 olarak kaldığını söyledi. İki üye 0,50 puanlık bir faiz indirimi için oy kullandı.

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İngiltere Merkez Bankası, ekonomik büyümeye ilişkin görünümün zayıflaması üzerine Perşembe günü faiz oranlarını düşürerek Fed'den farklı bir yol izledi.

BOE FAİZ ORANLARINI DÜŞÜRDÜ

İngiltere Merkez Bankası, ECB'yi takiben faiz oranlarını düşürdü. Fed bu yıl farklı bir yol izleyecek. Bu, dolara yukarı yönlü baskı uygulayacak. Ancak Para Politikası Kurulu'nun 2025'e yönelik niyetleri konusunda önemli bir belirsizlik var.

İngiltere Merkez Bankası, bu yılki büyüme görünümünü yarıya indirirken ve enflasyondaki artışın geçici olacağını söylerken, Perşembe günü faiz oranlarını düşürdü. İki yetkili beklenmedik şekilde büyük bir faiz indirimi yönünde oy kullandı.

Reuters'ın ekonomistler arasında yaptığı ankette çeyrek puanlık indirimin yüzde 4,5'e çekilmesi beklentilerle uyumluydu.

Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında Vali Andrew Bailey, daha fazla faiz indirimi beklenmesi gerektiğini ancak "toplantının ne kadar ileri ve ne kadar hızlı olacağını toplantıya göre değerlendirmemiz gerekeceğini" söyledi.

ENFLASYON VE FAİZ ORANI TAHMİNLERİ YUKARI YÖNDE REVİZE EDİLDİ

İngiltere Merkez Bankası, raporunda, ikinci bir Trump yönetiminin küresel ekonomiler üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri hafifçe küçümsedi. Ancak Kasım ayındaki son rapordan bu yana enflasyon ve faiz oranlarına ilişkin tahminlerini yükseltti ve İngiltere GSYİH tahminlerini düşürdü.

Bu yılın ilk çeyreğinde enflasyonun geçen yılki %2,4'lük tahmine göre %2,8, 2026'nın ilk çeyreğinde ise Kasım ayındaki %2,6'lık tahmine göre %3 artması bekleniyor. TÜFE enflasyonunun daha sonra 2027'de %2 hedefine doğru gerilemesi bekleniyor.

Banka ayrıca faiz oranlarının 2026'nın 1. çeyreğinde %4,2 olması beklenirken, Kasım ayındaki %3,7 tahminine karşı tahminde bulunuyor. Faiz oranlarının 2028'de %4 olması bekleniyor.