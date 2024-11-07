İngiltere Merkez Bankası faiz kararını verdi! Bu yıl yapılan ikinci indirim geldi

07 Kasım 2024 15:10 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 15:14

İngiltere Merkez Bankası, enflasyonun hedefin altına düşmesiyle faiz oranını yüzde 4,75'e düşürdü. Merkez Bankası, ekonomik baskılara ve piyasaların parasal genişlemeye devam edeceği yönündeki beklentilerine rağmen temkinli bir yaklaşım sergiledi.

İngiltere Merkez Bankası, bugün gerçekleştirdiği para politikası toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan düşürme kararı aldı. Bu indirim, Ağustos ayındaki indirimin ardından bu yıl yapılan ikinci faiz indirimi oldu.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRDİ

İngiltere Merkez Bankası (BoE), 7 Kasım'da faiz oranını %5'ten %4,75'e düşürdü. Bu, İngiltere'de enflasyonun Eylül ayında %1,7'ye gerilemesi ve merkez bankasının %2 hedefinin altına düşmesinin ardından bu yılki ikinci faiz indirimi oldu.

Faiz indirimi, BoE'nin Ağustos ayında faizi %5'e düşüren bir indirimin ardından Eylül ayında faiz oranını sabit tutmaya karar vermesinin ardından geldi.

İNGİLTERE'DE ENFLASYON SERT GERİLEDİ

İngiltere'de enflasyon Eylül ayında yüzde 2,2'den üç yılın en düşük seviyesi olan yüzde 1,7'ye sert bir şekilde gerileyerek BoE'nin yüzde 2 hedefinin altına düştü ve daha gevşek bir para politikası duruşuna yönelik beklentileri destekledi.

Para piyasaları Kasım ayında faiz indiriminin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu fiyatlamıştı ancak analistler, vergi artışları ve borç kurallarında değişiklikler gibi İngiltere hükümetinin son mali politika kararlarının gelecekteki faiz indirimlerinin hızını etkileyebileceği konusunda uyardı.

İHTİYATLI YAKLAŞIM DEVAM EDECEK

Merkez bankası, parasal gevşemeye yönelik ihtiyatlı yaklaşımını sürdüreceğinin sinyalini verdi. Para Politikası Komitesi'nin bazı üyeleri, Ağustos ayında faiz oranları düşürüldüğünde devam eden enflasyonist baskılar konusunda endişelerini dile getirdi.

FED KARARI BEKLENİYOR

BoE'nin kararı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25 baz puanlık faiz indirimi açıklamasının beklendiği Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde geldi.

Fed, federal fon oranını Eylül ayında 50 baz puan düşürerek %4,75 ila %5 hedef aralığına indirmişti.