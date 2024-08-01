İngiltere Merkez Bankası faiz kararını verecek

01 Ağustos 2024 11:21 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 11:22

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Piyasa, fiyatlaması çeyrek puanlık bir indirim için yüzde 63 olasılık sinyali verdi. Para Politikası Komitesi'nin (MPC) merkez bankasının faiz oranını düşürme yönündeki oyu 5-4'e kadar yakın çıkabilir. Haziran toplantısında MPC 7-2 oyla faiz oranlarını değiştirmemeye karar vermişti.

GÖZLER İNGİLTERE MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINDA

Küresel piyasalarda gözler bugün İngiltere Merkez Bankasının açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Bu hafta Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yakından takip edildi. Fed, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed’in ardından İngiltere Merkez Bankası (BOE) faiz kararı bekleniyor. BoE faiz kararını TSİ 14.00’te piyasayla paylaşacak.

Enflasyon hala devam ederken, BoE Baş Ekonomisti Huw Pill, bankanın faiz oranlarını düşürme kararına yaklaştığını, ancak hizmet fiyat enflasyonu ve ücret artışının endişe verici derecede yüksek kaldığını savundu.

Pill, Haziran ayında meslektaşlarının çoğunluğuna katılarak faiz oranlarını yüzde 5,25'te tutma yönünde oy kullanmıştı.

Meslektaşı Catherine Mann, İngiltere ekonomisindeki güçlü fiyat baskısını vurgulayarak, Ağustos ayında faiz oranı indirimini desteklemesinin pek olası olmadığını belirtti.

Haziran ayında enflasyonu düşürücü baskıların ivme kaybetmesine rağmen piyasa katılımcıları BoE'nin 1 Ağustos'ta yapacağı para politikası toplantısında faiz indirimine yöneldiğini ifade etti.

BREZİLYA MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTTU

Brezilya Merkez Bankası, faizde değişiklik yapmadı.

BCB, Para Politikası Komitesi COPOM, borç verme faiz (Selic) oranını yüzde 10,50 seviyesinde beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı.