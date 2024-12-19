İngiltere Merkez Bankası son faiz oranı hareketini açıkladı

19 Aralık 2024 15:32 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 15:35

İngiltere Merkez Bankası (BoE), artan enflasyonu daralan ekonomiyle dengelemek amacıyla geçen ay yaptığı faiz indiriminin ardından taban faiz oranını %4,75'te tutma kararı aldı. Bankanın Para Politikası Komitesi (MPC) üyeleri, zayıf ekonomik göstergeler arasında bu kararı aldı.

İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Banka, geçen ay yaptığı faiz​ indiriminin ardından taban faiz oranını yüzde 4,75'te tutma kararı aldı.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLDU

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) Çarşamba günü yıllık enflasyon​ oranının Ekim ayındaki %2,3'ten Kasım ayında %2,6'ya yükseldiğini bildirdi. Bu arada, GSYİH verileri , Eylül ayındaki benzer bir daralmanın ardından ekonominin Ekim ayında %0,1 küçüldüğünü gösterdi.

İngiltere Merkez Bankası'nın temel faiz oranını %4,75'te tutma kararı, MPC'nin içinde bulunduğu zorlu ekonomik manzara göz önüne alındığında sürpriz olmadı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve İngiliz Sanayi Konfederasyonu'nun (CBI) tahminlerine göre, enflasyonun en azından 2026'ya kadar bankanın %2'lik hedefinin üzerinde kalması öngörülüyor. Tahminler, enflasyonun 2025'te %2,7'ye ulaşabileceğini ve 2026'da %2,5'e hafifçe düşebileceğini gösteriyor. Artan kamu harcamaları, borçlanma ve tüketici talebi (özellikle perakende ve konaklama gibi sektörlerde) bu baskıları yönlendiriyor.