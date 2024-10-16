İngiltere'de enflasyon 3 yılın ardından ilk kez o hedefin altına düştü! Kasım ayında faiz indirimi kesinleşti

16 Ekim 2024 11:48 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:49

Yeni verilere göre, İngiltere'de enflasyon geçen ay İngiltere Merkez Bankası'nın hedef oranının altına Nisan 2021'den bu yana ilk kez düştü. İngiltere'de enflasyon, üç yıl aradan sonra ilk kez İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) hedefinin altına düşerek yüzde 1,7'ye geriledi. Bu durum, para piyasalarında şok etkisi oluşturdu. Piyasalar, BoE'nin kasım ayı başında yapacağı toplantıda faiz oranlarında çeyrek puanlık indirim olasılığının yüzde 91 olduğunu gösterdi.

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Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyonunun Ağustos ayındaki yüzde 2,2 seviyesinden Eylül ayında yüzde 1,7'ye düştüğünü bildirdi. Yavaşlamada petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve uçak biletlerindeki düşüş etkili oldu. Enflasyon​ beklentilerin altında kaldı, analistler ay için yüzde 1,9 tahmininde bulunmuştu. Eylül ayı​ rakamı, Hükümet tarafından gelecek yıl için bir dizi vergi ve harcama değişikliğine karar vermek için kullanılıyor ve bu, Birleşik Krallık'taki devlet yardımlarının gelecek yıl yüzde 1,7 oranında artacağını yansıtmış oldu. Ayrıca, üçlü kilitleme politikası nedeniyle devlet emekliliğinin gelecek nisan ayında yüzde 4,1 oranında artmasının beklendiği belirtildi. KASIM AYINDA FAİZ İNDİRİMİ​ KESİNLEŞTİ Enflasyondaki düşün ardından para piyasaları artık İngiltere Merkez Bankası'ndan çeyrek puanlık bir faiz indirimi olasılığının yüzde 91 olduğunu öngördü. İngiltere'de enflasyon, üç yıl aradan sonra ilk kez İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) hedefinin altına düşerek %1,7'ye geriledi. İlgili Haberler İngiltere'de ücret artışı yavaşladı faiz indirimi umutları arttı