İngiltere'de enflasyon mart ayından bu yana en yüksek seviyede! İngiltere Merkez Bankası faiz kararı yaklaşıyor

18 Aralık 2024 13:48 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 13:55

İngiltere'de enflasyon kasım ayında yüzde 2,6'ya yükseldi. Bu oran üst üste ikinci aylık artış oldu.

Ulusal İstatistik Ofisi'nin bugün güncellenen rakamlarına göre İngiltere'de enflasyon​ Mart 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyonu, Ekim ayındaki %2,3'ten Kasım​ ayında %2,6'ya yükseldi. Kasım ayındaki artış %2,7'lik piyasa beklentisinin altında kaldı.

İNGİLTERE'DE ENFLASYON ARTTI

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), daha oynak enerji ve gıda fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyonun, %3,8'lik artış tahminlerinin altında kalarak %3,5'e yükseldiğini, hizmet enflasyonunun ise %5'te sabit kaldığını belirtti.

Piyasalar, yarın temel faiz oranına ilişkin son kararını açıklaması beklenen İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirimi olasılığını çoktan fiyatlamıştı. Ancak bugünkü haberler, faiz indirimini neredeyse tamamen dışladı.

İNGİLTERE'DE ENFLASYON NEDEN YÜKSELİYOR?

İngiltere'de enflasyon, 2022'deki %11'in üzerindeki zirveden itibaren istikrarlı bir şekilde düştü, ancak şu anda yeniden yükseliş eğiliminde.

ONS'ye göre, CPI'daki aylık değişime en büyük yukarı yönlü katkı ulaşımdan geldi. Ulaşım fiyatları genel olarak düşse de, yakıt ve ikinci el arabalar maliyetleri artırıyor.

ONS, "Kasım 2024'e kadar olan yılda ulaştırma bölümündeki genel fiyatlar %1,1 düştü, Ekim ayındaki yılda ise %2,0 düşüş olmuştu" dedi.

Konut ve ev hizmetleri de, ev sahiplerinin konut maliyetlerini de içeren bir enflasyon ölçüsü olan TÜFE​'ye önemli katkıda bulundu.