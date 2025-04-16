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Ekonomi
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 | İrem Çınar

İngiltere’de enflasyon yavaşladı: Yıllık enflasyon oranı Mart ayında geriledi

İngiltere'de yıllık enflasyon martta yüzde 2,6 ile piyasa beklentilerinin altında ölçüldü.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 10:32

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, yıllık enflasyon martta yüzde 2,6 oldu. Beklenti, yıllık enflasyonun martta yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

İngiltere’de enflasyon yavaşladı: Yıllık enflasyon oranı Mart ayında geriledi

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERE PARALEL GELDİ

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 3,4, hizmet sektörü enflasyonu da yüzde 4,7 oldu. Çekirdek enflasyon piyasa beklentilerine paralel seviyede ölçülürken, hizmet sektörü enflasyonu yüzde 4,8 olan piyasa beklentisinin altında kaydedildi.

Enflasyon martta aylık bazda ise yüzde 0,3 ile piyasa beklentisi olan yüzde 0,4'ün altında ölçüldü. Aylık enflasyona aşağı yönlü en büyük katkı eğlence ve kültür etkinlikleri fiyatlarından sağlanırken, giyim sektörü fiyatları yukarı yönlü baskı oluşturdu.

İngiltere’de enflasyon yavaşladı: Yıllık enflasyon oranı Mart ayında geriledi

GİYİM SEKTÖRÜNDE FİYAT ARTIŞLARI YAŞANDI

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, martta akaryakıt fiyatlarının düşmesinin ve gıda fiyatlarının geçen yıla göre yatay seyretmesinin de yavaşlayan enflasyonda etkisi olduğunu belirterek, giyim sektöründeki fiyat artışlarına dikkati çekti.

İngiltere Merkez Bankası, yıllık enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2 seviyesine çekilmesini ve bu seviyede kalmasını hedefliyor.

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ETİKETLER
#Mart Ayı Enflasyonu
#Yıllık Enflasyon
#Mart Ayı Enflasyonu
#Enflasyon Rakamları
#Mart Enflasyonu
#İngiltere enflasyon
#Ekonomi
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