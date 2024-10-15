İngiltere'de ücret artışı yavaşladı faiz indirimi umutları arttı

15 Ekim 2024 15:10 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 15:18

Ücret artışlarının iki yıldan uzun bir süredir en düşük seviyesine gerilemesi İngiltere'de faiz oranlarının kasım ayında düşürüleceği beklentilerini yükseltti. Maaşlar hala enflasyondan daha hızlı artıyor, ancak analistler bunun Banka'nın faiz indirimi planlarını geciktirmesini beklemiyor.

İngiltere'de resmi istatistiklere göre, haziran-ağustos ayları arasında maaş​ artışı yüzde 4,9 olurken oldu. Bu oran daha önce yüzde 5,1 idi. Rakamlar, İngiltere Merkez Bankası'nın gelecek ay yapacağı toplantıda faiz​ oranlarının yüzde 4,75'e düşürülebileceği yönündeki yaygın beklentileri güçlendirdi.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI ÜCRET ARTIŞINI YAKINDAN İZLİYOR

Yavaşlayan ekonomik büyüme​ nedeniyle İngiltere Merkez Bankası'nın borçlanma maliyetlerini yüzde 5'ten aşağı düşürmesi bekleniyor. Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), bütçe öncesi son istihdam rakamlarında işsizlik​ oranının yüzde 4'e düştüğünü açıkladı. ONS, topladığı anket verilerindeki sorunlar nedeniyle işsizlik rakamları konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Alternatif bir ölçümün son aylarda bordrolardaki çalışan sayısının sabitlendiğini gösterdiğini söyledi.

Nisan-Haziran 2022 arasındaki %4,7'den bu yana herhangi bir üç aylık dönem için en düşük yıllık büyüme oranı oldu. Temmuz-eylül döneminde iş ilanı sayısı yeniden azalarak 841 bine geriledi, ancak toplam hala pandemi öncesi seviyelerin üzerinde seyrediyor.

İşe alım şirketleri, son iki yıldır yavaşlayan ekonomik büyüme ve yüksek faiz oranlarının bir araya gelmesiyle iş piyasasında yavaşlama yaşandığını bildirdi.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), 16 ila 64 yaş aralığında olup çalışmayan veya iş aramayan "ekonomik olarak aktif olmayan" kişilerin oranının yüzde 21,8'e gerilediğini açıkladı.

İngiltere ekonomisini etkileyen işçi sıkıntısı konusunda endişeler dile getirilirken, yetişkinler arasındaki hareketsizlik oranı, pandemi sırasında ilk kez artış göstermesine rağmen son yıllarda sürekli olarak yüksek bir seviyede kaldı.