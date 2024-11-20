İngiltere'de enflasyon ekimde 6 aylık zirveye çıktı! Yüksek enerji faturaları darbe vurdu

20 Kasım 2024 11:36 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 11:38

Yüksek enerji faturaları İngiltere'deki enflasyonu Ekim ayında 6 aylık zirveye taşıdı. İngiltere'de enflasyon, Çarşamba günü açıklanan resmi rakamlara göre ekim ayında altı aylık zirveye çıkarak İngiltere Merkez Bankası'nın hedeflediği oranın üzerinde geldi. Bu artış, piyasada bu yıl borçlanma oranlarında daha fazla indirim olmayacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi.

İngiltere’de enflasyon​, İngiltere Merkez Bankası’nın yüzde 2 hedefinin üzerine çıkarak aralık ayındaki faiz​ indirimi beklentilerini sınırladı

Ekimde yüzde 2,3 ile beklentilerin üzerinde yükselerek, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) geçen ay belirlediği yüzde 2 hedefinin yeniden üzerine çıktı. İngiltere'de TÜFE​ Eylül'de yüzde 1,7 artmıştı.

İNGİLTERE'DE ENFLASYON EKİMDE BEKLENTİLERİ AŞTI

Ulusal İstatistik Ofisi, daha yüksek yerel enerji faturalarının tüketici fiyat enflasyonunu Ekim ayına kadar geçen yılda bir önceki ayda kaydedilen üç yıllık en düşük seviye olan %1,7'den %2,3'e çıkardığını söyledi. İngiliz ekonomisinin yaklaşık %80'ini oluşturan hizmet sektöründeki inatçı yüksek enflasyon da yardımcı olmadı.

Daha mütevazı bir artış beklentisinin üzerinde gerçekleşen artış, enflasyonu bankanın yüzde 2 olan hedef oranının üzerine taşıdı.

FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ AZALDI

Banka, enflasyonun Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye düşmesinin ardından , bu ayın başlarında ana faiz oranını çeyrek puan artırarak üç ay içinde ikinci kez %4,75'e çıkardı.

Ancak, faiz oranlarının önümüzdeki aylarda çok hızlı düşmeyeceği konusunda genel kanı arttı. Faiz oranları belirleyicileri bu yıl 19 Aralık'ta bir kez daha bir araya gelecek ve bu zamana kadar aylık enflasyon okumalarıyla silahlanmış olacaklar.

Son gelişmeler İngiltere Merkez Bankası'nın hızlı faiz indirimi beklentilerini azalttı.