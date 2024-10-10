İnşaat maliyet endeksi yükseldi

10 Ekim 2024 10:28 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 10:28

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18 yıllık ise yüzde 41,54 arttı. İşçilik endeksi ise yüzde 0,93 yükseldi.

TÜİK​, inşaat maliyet endeksi​ ağustos 2024​ verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 34,98 arttı, işçilik endeksi yüzde 56,86 yükseldi.

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK DEĞİŞİM ORANI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,38 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,95 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,65 arttı, işçilik endeksi %0,86 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %37,10 arttı, işçilik endeksi %55,88 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,52 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,13 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,23 arttı, işçilik endeksi %1,20 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %28,83 arttı, işçilik endeksi %60,49 arttı.