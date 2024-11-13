İnşaat maliyetleri eylül ayında arttı

13 Kasım 2024 10:44 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 10:52

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı İnşaat Maliyet Endeksi verilerine göre, eylülde aylık bazda yüzde 0,57, yıllık bazda yüzde 38,93 artış kaydetti.

Türkiye’nin yapı ve inşaat sektörü 10 milyar dolarlık ihracat için Libya’ya gidiyor

Türkiye’nin yapı ve inşaat sektörü 10 milyar dolarlık ihracat için Libya’ya gidiyor

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 38,93 arttı, aylık yüzde 0,57 arttı. İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,57 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,93 artış gösterdi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,77 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,18 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 31,56 artış kaydetti, işçilik endeksi ise yüzde 56,68 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 0,78, yıllık bazda yüzde 40,59 yükseliş gösterdi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,14, işçilik endeksi yüzde 0,09 arttı. Yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 33,98, işçilik endeksi de yüzde 55,69 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık bazda 0,11 azalırken, yıllık bazda 33,73 artış kaydetti. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,38 gerilerken, işçilik endeksinde yüzde 0,5 yükseliş görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 24,5, işçilik endeksinde yüzde 60,32 artış kayıtlara geçti.