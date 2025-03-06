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Ekonomi
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 | İrem Çınar

İnşaat sektörü güven endeksi şubat ayında değişmedi

İnşaat sektörü güven endeksi yeni yıla önemli bir artış ile başlamıştı. Şubat ayında ise inşaat sektörü güven endeksi değişmedi ve 90,4 puan oldu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 11:10

İMSAD'dan yapılana çıklamaya göre, inşaat sektörü güven endeksinde üç aylık toparlanma ardından nefeslenme dönemi yaşıyor.

Açıklamada şöyle denildi:

"İnşaat sektörü güven endeksi yeni yıla önemli bir artış ile başlamıştı. Şubat ayında ise inşaat sektörü güven endeksi değişmemiştir. İnşaat güven endeksi 2025 şubat ayında 90,4 puan olmuştur. İnşaat sektörü güven endeksinde üç aylık toparlanma ardından nefeslenme dönemi oluşmuştur. İnşaat sektörü faaliyetleri ekonomide uygulanan sıkılaşma politikalarından daha az etkilenmektedir. Buna bağlı olarak inşaat sektörü güven endeksi daha olumlu bir eğilim içine girmiş bulunmaktadır.

MEVCUT İNŞAAT İŞLERİ SEVİYESİ AZALDI

Yeni yılın ikinci ayında mevcut inşaat işleri seviyesi 0,8 puan azalmıştır. Mevcut inşaat işleri seviyesi kasım ayındaki artış ardından aralık, ocak ve şubat aylarında gerilemiştir. Kış aylarına girdiğimiz bu dönemde yüksek sezon da sona ermiştir. Bu yıl kış koşulları zorlu geçmektedir. Mevcut işler seviyesini mevsimsellik ve beklentiler yanı sıra ekonomi politikası uygulamaları ile deprem bölgesi ve kentsel dönüşüm faaliyetleri belirlemeye devam edecektir. Mevcut işler endeksi bir iki ay daha durağan kalacaktır.

YENİ ALINAN İNŞAAT SİPARİŞLERİ SEVİYESİ GERİLEDİ

Alınan yeni iş siparişleri ocak ayında 6,9 puan birden yükselmişti. Şubat ayında ise yeni alınan iş siparişleri 1,1 puan gerilemiştir. Mevsimsellik nedeniyle yeni iş siparişlerinin genellikle düşük olduğu kış aylarında gerçekleşen ocak ayı sipariş artışı önümüzdeki dönem işleri için olumlu işaretler vermişti. Yeni alınan iş siparişleri seviyesi 2023 Mayıs seviyesine geri dönmüştü. Şubat ayında ise yaşanan zorlu hava koşullarının da etkisiyle yeni alınan iş siparişleri sınırlı olarak düşmüştür. Buna rağmen yeni iş siparişleri seviyesi yüksek gerçekleşmiştir."

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Sıkça Sorulan Sorular

İnşaat sektörü güven endeksi nedir ve ne anlama gelir?
İnşaat sektörü güven endeksi, müteahhitlerin ve inşaat şirketlerinin ekonomik beklentilerini ölçen önemli bir gösterge olarak kabul edilir. Endeksin 100'ün üzerinde olması sektörün iyimser olduğunu, 100'ün altında olması ise kötümser bir görünüm sergilediğini gösterir.
ETİKETLER
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#İMSAD
#Ekonomi
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