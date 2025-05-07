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 | Banu İriç

İnsan sağlığını hiçe saydılar! 26 tavuk dönerciye ceza

Tavuk dönercilerde meydana gelen peş peşe zehirlenme vakaları sonrası yurdun dört bir yanında belediyelerin ekipleri harekete geçti. Tavuk dönercilerdeki gıda skandallarının önüne geçebilmek için yapılan son denetimde 26 işletmeye ceza yağdı.

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İnsan sağlığını hiçe saydılar! 26 tavuk dönerciye ceza
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 18:39
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 18:45

Amasya’da tavuk döner satışı yapan işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, hijyen ve mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle 26 gıda işletmesine toplam 9 milyon 679 bin 131 TL idari para cezası kesildi.

İnsan sağlığını hiçe saydılar! 26 tavuk dönerciye ceza

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gıda kontrol görevlilerinin 2025’in ilk dört ayında tavuk döner sunumu yapan işletmelere yönelik 2 bin 409 denetim gerçekleştirdiği belirtildi. Bu denetimlerde 155 ürün numunesi alınırken, tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 26 işletme cezalandırıldı.

İnsan sağlığını hiçe saydılar! 26 tavuk dönerciye ceza

Denetimlerin yıl boyunca devam edeceği vurgulanırken, vatandaşların gıda ile ilgili her türlü ihbar ve şikâyeti Alo 174 Gıda Hattı aracılığıyla bildirebileceği hatırlatıldı.

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#Ekonomi
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