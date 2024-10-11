İnşatçılıkta yeni dönem! Ustalar yetki belgesi almadan çalışamayacak

11 Ekim 2024 12:37 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 12:57

Kahramanmaraş depremlerinin ardından yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucu inşaat süreçlerine ilişkin yeni kararlar alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde hazırlanan düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların yetki belgesi alması zorunlu olacak.

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İnşaatçılık faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesini içeren çalışmalar yapılarak "Yapı Ustaları Hakkında Yönetmelik Taslağı" hazırlandı. Taslak ilgili kurum ve kuruluşlar ile meslek örgütlerine gönderilerek görüşleri alındı. İnşaat​ ustalarını yakından ilgilendiren kararın yürürlüğe girmesi bekleniyor.

BELGESİ OLMAYAN ÇALIŞAMAYACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde hazırlanan düzenleme yürürlüğe girerse inşaatçılıkta yeni bir dönem başlayacak. Buna göre, yapı müteahhidi ve şantiye şefleri, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi zorunlu hale gelecek, bu belgeye sahip olmayanlar çalışamayacak. Yapım işlerinde çalışacak ustaların e-Devlet Kapısı'ndan "Şantiye-M Sistemi"ne kaydolması ve 5 yılda bir kaydını yenilemesi zorunlu olacak. Böylelikle yapı güvenliğinin artması planlanıyor.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, konu ile ilgili açıklama yaptı. Tellioğlu, inşaat sektöründe, özellikle taşıyıcı sistemi ayakta tutan ağır iş kollarında çalışan ustaların belgelendirilmesinin yapı sağlamlığı açısından olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

HERKESİN YETERLİLİĞİ OLMALI

Tellioğlu, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve yapı güvenliğinin hayati önem taşıdığını hatırlatarak şunları kaydetti: "Sadece sorumluluğu yükleniciye, müteahhide ve mimara atmakla olmaz. Bir inşaat sürecinin paydaşları var. Proje çizen mühendis, mimar, ruhsat veren belediye, işi yürüten müteahhit, çalışan usta​, malzeme veren betoncu, demir tedarikçisi, hepsi bu sürecin bir parçası. Bu nedenle herkesin konuyla ilgili yeterliliklere sahip olması büyük önem arz ediyor."

NİTELİKSİZ USTALAR OLUMSUZ ETKİLİYOR

Niteliksiz ustaların yapı kalitesini olumsuz etkilediğini ifade eden Tellioğlu, "Demirci, hurda ağırlıklı demiri, esasa uygun demir diye satabilir. Betoncu, dozajı düşük beton kullanabilir. Usta, demiri örerken çirozunu iyi bağlamayabilir, pas payını koymayabilir, projeye uygun davranmayabilir. Tüm bunlar yapı güvenliğini tehlikeye atar" açıklamasını yaptı.

Tellioğlu, İnşaat sektöründe özellikle taşıyıcı sistemi ayakta tutan ağır iş kollarında çalışan ustaların belgelendirilmesinin zorunlu hale getirilmesi ve daha önce kaldırılan teşviklerin geri getirilmesi gerektiğini vurguladı. "Ustalık belgesi zorunluluğu hem iş sağlığı ve güvenliği ve kazaların önlenmesi hem de yapı kalitesi açısından büyük önem taşıyor.

Ayrıca, mevcut belgelendirme sürecinin de incelenmesi gerekiyor" diyen Tellioğlu, Mevcut ustalık belgelendirme sistemi, kişiyi yetiştirmekten ve eğitmekten ziyade, kişinin usta olup olmadığını teyit eden bir sınavdır ancak belgelendirme sonrası ustaların performanslarında yeterli bir iyileşme gözlenmiyorsa bu sürecin de tekrar gözden geçirilerek eğitimle desteklemesi büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.