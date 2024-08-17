Instagram'a erişim engeli fenomenlere yaradı! Hem takipçi hem de para kazançları arttı

17 Ağustos 2024 15:53 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 16:51

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Instagram'ın engelleyici politikası nedeniyle Türkiye genelinde uygulamaya erişim engeli getirdi. Günlerce süren Instagram erişim engelinin Ekim ayına kadar devam edeceği söylendi.

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ FENOMENLERE YARADI!

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya uygulaması olan Instagram'ın erişime engeli sonrası gözler fenomenlere çevrilmişti.

Her ne kadar sadece fotoğraf paylaşımı platformu olarak kurulsa da aslında Instagram ciddi bir reklam ticareti ağını da elinde tutuyor.

Instagram'da fenomen olan bir çok kişi de platform üzerinden reklam anlaşmaları yaparak hem takipçi hem de para kazanıyor.

Instagram'ın erişime kapatılması bu yüzden en çok fenomenleri etkiledi.

HEM TAKİPÇİ HEM DE PARA KAZANÇLARI ARTTI

Erişim engeli devam ettikçe günlük 300 bin TL kayıp yaşayan fenomenlere aslında piyango vurdu. Instagram'ın erişime açılmasından 2 sonra fenomenlerin hem takipçi hem de reklam kazançlarını arttı.

Markalar yaşadıkları 2 haftalık mali sıkıntıyı gidermek için fenomenlerle iş birliklerini artırdı. Kadir Ezildi, Cem Özkok, Danla Bilic, Eylül Öztürk ve Gamze Erçel gibi isimlerle anlaşmalarını artıran markalar günlük hacimde 1 milyon TL'yi geçti.

Instagram'ın satış etkisini de gösteren bu veriler hakkında ise Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, "Platformlara trafik oluşturan influencer’larla birlikte 1,9 milyar liralık bir hacim etkilenebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Instagram sürecinde zararlarını kapatan markalar bu kez fenomenlerin takipçi sayılarını da dikkate aldı. Uzmanlar sosyal medyanın bu etkisinin tehlikeli olduğunu belirtti. Özellikle reklam anlaşmalarının ve sosyal platform satışlarının esnaf kültürüne zarar vereceğinin altı çizildi.