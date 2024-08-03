Intel hisseleri 50 yılın en sert düşüşünü yaşadı! Çalışanlarının yüzde 15'ini çıkaracak

03 Ağustos 2024 17:03 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 17:03

Emekli maaşı yüzde 30 düşecek! İki yıl arasındaki enflasyon farkı hesabı değiştirdi: 10 bin liraya kadar çıkıyor

Emekli maaşı yüzde 30 düşecek! İki yıl arasındaki enflasyon farkı hesabı değiştirdi: 10 bin liraya kadar çıkıyor

Dolar ve kripto para kırmızıya döndü! Sert kayıplar peş peşe geldi: 4 ayın en kötü seviyesi

Dolar ve kripto para kırmızıya döndü! Sert kayıplar peş peşe geldi: 4 ayın en kötü seviyesi

Çalışanlarının yüzde 15'ini işten çıkaracağı konuşulan dünyanın en büyük çip üreticisi Intel hisseleri 1974 yılından bu yana en sert düşüşünü yaşadı. Şirketin hisseleri yüzde 26,06 değer kaybederken hisse bedelleri 21,48 dolara kadar geriledi.

EN KÖTÜ İKİNCİ GÜN

Intel hisseleri kayıpları New York Borsası'nda teknoloji hisselerindeki gerilemeye öncülük etti. Yaşanan değer kaybı Temmuz 1974′te görülen yüzde 31′lik bir düşüşün ardından en kötü ikinci gün olarak kaydedildi. Çip sektöründen en önemli üreticilerinden olan Intel piyasa değeri de 100 milyar doların altına düştü.

Intel geliri 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 1 azalarak 12,8 milyar dolara geriledi. Şirket 2023 yılında 12,9 kar açıklamıştı. Bu rakam 12,94 milyar dolarlık piyasa beklentilerini karşılamadı.

INTEL ZARARDA!

Şirket geçtiğimiz yıl 1,5 milyar dolar net kar açıklarken bu yıl 1,6 milyar dolar zarar bildirdi. Kardaki düşüş hisselere de yansıdı. Çip üreticisinin hisse başına zararı da aynı dönemde 38 sent oldu. Intel, geçen yılın ikinci çeyreğinde hisse başına 35 sent kar açıklamıştı.

INTEL ÇALIŞANLARININ YÜZDE 15'İNİ İŞTEN ÇIKARACAK

Intel harcamalarda kapsamlı bir kesintiye gidileceğini açıkladı. Personel sayısında yüzde 15'ten fazla azalmaya gidileceği öğrenildi.