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 | Bengü Sarıkuş

İnternet alışverişi tutkunlarının bayram mesaisi! 350 milyar lirayı aşacak

Kurban Bayramı'na günler kala çevrim içi alışverişteki artış, e-ticaret platformlarında yoğunluk oluşturdu. 2025 Kurban Bayramı döneminde e-ticaret hacminin 350 milyar lirayı aşması bekleniyor.

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İnternet alışverişi tutkunlarının bayram mesaisi! 350 milyar lirayı aşacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 14:41

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) e-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, Kurban Bayramı öncesinde e-ticaret platformlarında yoğunluk yaşandığını belirterek, bu dönemde e-ticaret hacminin 350 milyar lirayı aşacağını öngördüklerini söyledi.

İnternet alışverişi tutkunlarının bayram mesaisi! 350 milyar lirayı aşacak

Tüketiciler bu dönemde gıda, mutfak ürünleri, giyim ve hediyelik gibi temel kategorilere yoğun ilgi gösterirken, şirketler de teslimat süreçlerini hızlandırmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için özel kampanyalarla lojistik çözümler geliştirdi.

Çevrim içi alışverişin sadece ticari değil, sosyal etkilerle de büyüdüğü bu dönemde e-ticaret hacminin 350 milyar lirayı aşması bekleniyor. TOBB e-ticaret Meclis Üyesi Özkara, bayramların, e-ticaretin yıl içinde en yüksek hacim artışı yaşadığı dönemlerden biri olduğuna dikkati çekti.

İnternet alışverişi tutkunlarının bayram mesaisi! 350 milyar lirayı aşacak

GEÇEN YIL AYNI DÖNEM 250 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

Geçen yıl Kurban Bayramı'nda toplam e-ticaret hacminin 250 milyar lirayı geçtiğini aktaran Özkara, şöyle devam etti:

"Özellikle gıda, mutfak ürünleri, giyim ve hediyelik kategorilerinde yüzde 30 ile yüzde 40 arasında büyüme gözlemledik. Kurban kesimlerinden elde edilen toplam ciro 73,6 milyar liraya ulaşırken, STK'ler online sistemler üzerinden 6 milyar liranın üzerinde vekalet bağışı topladı. Bu, sivil toplum kuruluşlarının kurban ekonomisindeki payını yüzde 33 artırarak yüzde 8'in üzerine taşıdı. Tüm bu göstergeler, e-ticaretin sadece ticari değil, sosyal bir etki gücüne de sahip olduğunu ortaya koyuyor."

İnternet alışverişi tutkunlarının bayram mesaisi! 350 milyar lirayı aşacak

FİZİKSEL MAĞAZADAN DAHA CAZİP HALE GELİYOR

Özkara, tüketicilerin bayram alışverişlerini çevrim içi platformlarda daha planlı gerçekleştirdiğini vurgulayarak, ürün araştırmaları, kullanıcı yorumlarını inceleme ve fiyat karşılaştırmalarının çok yaygın olduğunu, fiziksel mağazalarda ise alışverişin daha çok anlık kararlarla deneyim odaklı ilerlediğini anlattı.

İnternet alışverişi tutkunlarının bayram mesaisi! 350 milyar lirayı aşacak

Çevrim içi alışverişte kampanya ve indirim kuponlarını takip etmenin de büyük avantaj sağladığını ifade eden Özkara, "Geleneksel mağazalarda bu tür fırsatlar genellikle sınırlı veya müşteri farkındalığına bağlı kalıyor. Tüketiciler zaman ve mekandan bağımsız alışveriş yapabilmenin konforunu önemsiyor." diye konuştu.

Özkara, Kurban Bayramı gibi özel dönemlerde sipariş hacminde ciddi artışlar yaşandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gıda, kozmetik, hediyelik ve tekstil gibi kategorilerde artan talep, lojistik operasyonlarda ciddi planlama gerektiriyor. Bu nedenle e-ticaret firmaları, kargo iş ortaklarıyla birlikte 'bayramdan önce teslim' garantisi sunan kampanyalar yapıyor. Bazı markalar, akıllı kargo dolapları ya da mağazadan teslimat gibi alternatif yöntemlerle teslimat süreçlerini esnek hale getiriyor. Özellikle büyük şehirlerde merkezi teslimat bölgelerine öncelik verilerek operasyonel verimlilik sağlanıyor."

İnternet alışverişi tutkunlarının bayram mesaisi! 350 milyar lirayı aşacak

EN ÇOK YÜZDE ELLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLERE İLGİ VAR

Özkara, bayram döneminde tüketicilerin en çok yüzde indirimli kampanyalara, "ikincisi yüzde 50 indirimli" gibi çapraz satışlara ilgi gösterdiğini söyledi.

Mobil uygulamaya özel indirimler, sadakat programları ve ilk alışverişe özel kuponların da oldukça etkili olduğunu dile getiren Özkara, "Bayrama Özel' temalı ürün sayfaları ve aynı gün teslimat gibi hızlı çözümler tüketicinin karar verme sürecini doğrudan etkiliyor. Tüm bu kampanya çeşitliliğiyle Kurban Bayramı, e-ticaretin yıl içinde en hızlı büyüdüğü dönemlerden biri haline geliyor." dedi.

İnternet alışverişi tutkunlarının bayram mesaisi! 350 milyar lirayı aşacak

YILLIK BAZDA YÜZDE 40'LIK BÜYÜME

Özkara, geçen yıl Kurban Bayramı dönemindeki e-ticaret hacmine ilişkin bilgi vererek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu rakamın 2025 Kurban Bayramı'nda 350 milyar lirayı aşacağını öngörüyoruz. Bu da yıllık bazda yaklaşık yüzde 40'lık bir büyüme demek. Bayram dönemlerinde sadece satış hacmi değil, tüketici alışkanlıkları, kampanya yönetimi, lojistik kapasite ve dijitalleşme seviyesi de teste tabi tutuluyor. Sektör olarak bu dönemi sadece bir satış fırsatı değil, aynı zamanda dijital dönüşümün hızlandığı bir süreç olarak değerlendiriyoruz."

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#internet alışverişi
#Internet Alışverişleri
#Internet Alışverişi Hataları
#eticaret
#Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
#Ekonomi
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