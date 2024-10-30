İnternet satışlarında yeni düzenleme Resmi Gazete'de! İşte kritik 4 madde

30 Ekim 2024 11:53 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 12:00

İnternet alışverişlerinde tüketicinin korunmasına yönelik tedbirlere yenileri eklendi. Satış ilanlarında ürün bilgilerine yer verilmesi zorunlu hale geldi. Türkiye'de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması şartı getirildi. İşte detaylar…

Ticaret Bakanlığı'nın uzaktan iletişim araçlarıyla satılan ürünlerin denetimine ilişkin düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığından konuyla ilgili açıklama geldi.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VURGUSU

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi: Fiziki kanalların yanı sıra başta internet kanalı olmak üzere 'uzaktan iletişim araçları' kullanılarak yapılan satışların günlük hayattaki yeri ve ağırlığı artmaya devam etmektedir. Vatandaşımıza güvenli ürün ulaştırılmasını teminen bu alanda satılan ürünlerin ürün güvenliği denetiminin önemi de artmaktadır.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği' bugün tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı" denildi.

KRİTİK 4 MADDE

Yönetmelikle getirilen önemli değişiklikler ise şöyle sıralandı: