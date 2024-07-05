Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>İnternete yüzde 25 zam geldi 500 TL oldu! 15 Temmuz'da devreye girecek

İnternete yüzde 25 zam geldi 500 TL oldu! 15 Temmuz'da devreye girecek

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
05 Temmuz 2024 17:25 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 17:26
İnternete yüzde 25 zam geldi 500 TL oldu! 15 Temmuz&#039;da devreye girecek

Temmuz ayıyla beraber TurkNet, abonelik fiyatlarına zam yaptı. TurkNet, abonelerine son gönderdiği mesajda ücretlerini güncellediğini ifade etti. Zam tutarı yeni aboneler için 15 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

 TurkNet internet fiyatları zamlandı.

TurkNet, taahhütsüz internet paketlerindeki abonelik fiyatlarının arttığını duyurdu.

İnternete gelen dev zam ile birlikte ücretler 100 TL birden yükseldi.

TurkNet abonelik yeni ücreti 499,90 TL oldu.

Fiyat artışından etkilenmek istemeyen kullanıcılara ise 12 aylık sabit paket seçeneği sunuldu.

TURKNET ABONELERİNE YÜZDE 25 ZAM 

15 Temmuz itibarıyla geçerli olacak yeni fiyat şöyle:

TurkNet aboneliğinin yıllık ücreti yüzde 25 artışla 499 TL'ye çıktı.

12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı" kampanyası kapsamında vatandaşlar, 399,90 TL'den 1 yıllık internet ücretini peşin veya taksitli olarak ödeyebilecek

TurkNet'e yeni abone olmuş kullanıcılar, zamlı fiyatlardan hemen etkilenmeyecek. İlk üç aylık faturalarını 399,90 TL olarak ödeyecekler.

Sonra 499,90 TL olan yeni fiyattan faturalandırılacaklar. 

Ayrıca  diğer firmaların da Temmuz ayı içerisinde yüksek oranda zam yapması bekleniyor.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...