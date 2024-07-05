İnternete yüzde 25 zam geldi 500 TL oldu! 15 Temmuz'da devreye girecek
Temmuz ayıyla beraber TurkNet, abonelik fiyatlarına zam yaptı. TurkNet, abonelerine son gönderdiği mesajda ücretlerini güncellediğini ifade etti. Zam tutarı yeni aboneler için 15 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
TurkNet internet fiyatları zamlandı.
TurkNet, taahhütsüz internet paketlerindeki abonelik fiyatlarının arttığını duyurdu.
İnternete gelen dev zam ile birlikte ücretler 100 TL birden yükseldi.
TurkNet abonelik yeni ücreti 499,90 TL oldu.
Fiyat artışından etkilenmek istemeyen kullanıcılara ise 12 aylık sabit paket seçeneği sunuldu.
TURKNET ABONELERİNE YÜZDE 25 ZAM
15 Temmuz itibarıyla geçerli olacak yeni fiyat şöyle:
TurkNet aboneliğinin yıllık ücreti yüzde 25 artışla 499 TL'ye çıktı.
12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı" kampanyası kapsamında vatandaşlar, 399,90 TL'den 1 yıllık internet ücretini peşin veya taksitli olarak ödeyebilecek
TurkNet'e yeni abone olmuş kullanıcılar, zamlı fiyatlardan hemen etkilenmeyecek. İlk üç aylık faturalarını 399,90 TL olarak ödeyecekler.
Sonra 499,90 TL olan yeni fiyattan faturalandırılacaklar.
Ayrıca diğer firmaların da Temmuz ayı içerisinde yüksek oranda zam yapması bekleniyor.