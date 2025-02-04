İPA açıkladı! İstanbul'da yaşamının maliyeti arttı

04 Şubat 2025 16:16 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 16:17

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul’da yaşam maliyetine dair Ocak 2024 raporunu yayımladı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti ocak ayında aylık 82 bin 880 lira oldu.

Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul’da yaşam maliyetine dair Ocak 2024 raporunu açıkladı. Araştırmaya göre, kentte yaşamanın maliyeti bir önceki aya kıyasla yüzde 7,10 artarken, yıllık bazda ise yüzde 56,21 yükseldi.

İSTANBUL’DA YAŞAM MALİYETİ 82 BİN 880 LİRA OLDU

Dört kişilik bir ailenin İstanbul’daki geçim maliyeti ocak ayı itibarıyla 82 bin 880 lira olarak hesaplandı. Temel gıda ve tüketim ürünlerindeki fiyat artışları da dikkat çekti. Bebek maması fiyatları yıllık yüzde 67,43, et ve kıyma yüzde 55,10, ayçiçek yağı yüzde 62,28, süt ise yüzde 42,54 oranında zamlandı.

ZAMLARDAN EN ÇOK ETKİLENEN ÜRÜN TIRAŞ MALZEMELERİ OLDU

Kişisel bakım ürünleri de zam furyasından nasibini aldı. Özellikle tıraş malzemelerinin fiyatı bir yılda yüzde 92,48 artarak en çok zamlanan ürünler arasında yer aldı.

İstanbul’da yaşam maliyetindeki bu yükseliş, kent sakinlerinin bütçesini zorlamaya devam ederken, temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışları vatandaşların alım gücünü önemli ölçüde etkiliyor.