Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

İPA açıkladı: Vatandaşlar kredi kartı borcunu ödeyemiyor!

İstanbul Planlama Ajansı'nın "İstanbul Barometresi" araştırmasına göre, İstanbulluların yarısından fazlası kredi kartı borcunu tam olarak ödeyemiyor. Katılımcıların yaklaşık yarısı geçim sıkıntısı çekerken, pek çoğu ocak ayında borçlarının arttığını belirtiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 14:31

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Ocak ayına ait "İstanbul Barometresi" araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Bin İstanbullunun katılımıyla gerçekleştirilen telefon anketinde, katılımcıların ev içi gündemi, ekonomik sıkıntılar ve Kartalkaya’daki yangın faciası oldu.

EKONOMİ İLK SIRADA YER ALDI

Araştırmaya göre, İstanbulluların yüzde 53,9’u ev içi gündemlerinde ekonomik sorunların başı çektiğini belirtirken, yüzde 13,5’i Bolu Kartalkaya’daki yangını, yüzde 4,5’i ise sağlık sorunlarını konuştuğunu ifade etti.

Maddi zorluklarla baş etmeye çalışan katılımcıların yüzde 23’ü temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandığını dile getirirken, yüzde 26,7’si ek harcamalarını kısarak ay sonunu getirmeye çalıştığını söyledi. Gelirini yeterli bulan ve birikim yapabildiğini belirtenlerin oranı ise sadece yüzde 11,5’te kaldı.

BORÇLANMA VE KREDİ KARTI KULLANIMI

Ocak ayında ekonomik sıkıntılar nedeniyle borçlanmaya gidenlerin oranı dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 50,2’si ihtiyaç kredisi çekerken, yüzde 27,3’ü bankaların esnek hesap hizmetinden faydalandı. Yüzde 16,5’i ise yakın çevresinden borç almak zorunda kaldı.

Kredi kartı kullananların yüzde 55’i borcunu tam olarak ödeyemedi. Yüzde 32,5’i yalnızca asgari ödeme yapabilirken, yüzde 9,8’i hiç ödeme yapamadığını belirtti.

İŞ MEMNUNİYETİ YÜKSEK AMA STRES SEVİYESİ DE ÖYLE

Araştırmaya göre, çalışan İstanbulluların yüzde 75,4’ü işinden memnun olduğunu ifade etti. Ancak genel stres seviyesi ortalama 7,2 ile yüksek çıkarken, kaygı seviyesi 6,6 olarak ölçüldü. Katılımcıların mutluluk seviyesi 4,9, yaşam memnuniyeti ise 4,5’te kaldı. Geleceğe dair umut seviyesi ise 4,2 olarak belirlendi.

İNDİRİM MARKETLERİ VE SEMT PAZARLARI

Gıda ve temel ihtiyaç alışverişinde, İstanbulluların yüzde 26,1’i indirim marketlerini, yüzde 23,6’sı ise semt pazarlarını tercih ettiğini belirtti. Organik pazarlardan alışveriş yapmayanların oranı yüzde 75,5 olurken, online marketleri tercih etmeyenlerin oranı yüzde 62,6 olarak kaydedildi.

YATIRIMDA ALTIN İLK SIRADA

Birikim yapabildiğini belirten katılımcıların büyük çoğunluğu, yüzde 59,7 oranında altına yatırım yaptığını söyledi. Hisse senedi yatırımı yapanların oranı yüzde 15,9 olurken, yüzde 13,1’i ise tercihini kripto paralardan yana kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kredi kartı kullananlar dikkat!
Bayram tatili öncesi kredi kartı kullananlara uyarı!

Sıkça Sorulan Sorular

Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur?
Kredi kartı borcu ödenmezse kart sahibi kara listeye alınabilir. Kart borcunun uzun süre ödenmemesi durumunda Merkez Bankası tarafından kara listeye alınarak 5 yıl boyunca hiçbir bankadan kredi ve kredi kartı alınmasına imkan tanınmaz.
ETİKETLER
#kredi kartı borcu
#kredi kartı
#Kredi Kartı Alacakları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.