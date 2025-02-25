İPA açıkladı: Vatandaşlar kredi kartı borcunu ödeyemiyor!

İstanbul Planlama Ajansı'nın "İstanbul Barometresi" araştırmasına göre, İstanbulluların yarısından fazlası kredi kartı borcunu tam olarak ödeyemiyor. Katılımcıların yaklaşık yarısı geçim sıkıntısı çekerken, pek çoğu ocak ayında borçlarının arttığını belirtiyor.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Ocak ayına ait "İstanbul Barometresi" araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Bin İstanbullunun katılımıyla gerçekleştirilen telefon anketinde, katılımcıların ev içi gündemi, ekonomik sıkıntılar ve Kartalkaya’daki yangın faciası oldu.

EKONOMİ İLK SIRADA YER ALDI

Araştırmaya göre, İstanbulluların yüzde 53,9’u ev içi gündemlerinde ekonomik sorunların başı çektiğini belirtirken, yüzde 13,5’i Bolu Kartalkaya’daki yangını, yüzde 4,5’i ise sağlık sorunlarını konuştuğunu ifade etti.



Maddi zorluklarla baş etmeye çalışan katılımcıların yüzde 23’ü temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandığını dile getirirken, yüzde 26,7’si ek harcamalarını kısarak ay sonunu getirmeye çalıştığını söyledi. Gelirini yeterli bulan ve birikim yapabildiğini belirtenlerin oranı ise sadece yüzde 11,5’te kaldı.

BORÇLANMA VE KREDİ KARTI KULLANIMI

Ocak ayında ekonomik sıkıntılar nedeniyle borçlanmaya gidenlerin oranı dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 50,2’si ihtiyaç kredisi çekerken, yüzde 27,3’ü bankaların esnek hesap hizmetinden faydalandı. Yüzde 16,5’i ise yakın çevresinden borç almak zorunda kaldı.



Kredi kartı kullananların yüzde 55’i borcunu tam olarak ödeyemedi. Yüzde 32,5’i yalnızca asgari ödeme yapabilirken, yüzde 9,8’i hiç ödeme yapamadığını belirtti.

İŞ MEMNUNİYETİ YÜKSEK AMA STRES SEVİYESİ DE ÖYLE

Araştırmaya göre, çalışan İstanbulluların yüzde 75,4’ü işinden memnun olduğunu ifade etti. Ancak genel stres seviyesi ortalama 7,2 ile yüksek çıkarken, kaygı seviyesi 6,6 olarak ölçüldü. Katılımcıların mutluluk seviyesi 4,9, yaşam memnuniyeti ise 4,5’te kaldı. Geleceğe dair umut seviyesi ise 4,2 olarak belirlendi.

İNDİRİM MARKETLERİ VE SEMT PAZARLARI

Gıda ve temel ihtiyaç alışverişinde, İstanbulluların yüzde 26,1’i indirim marketlerini, yüzde 23,6’sı ise semt pazarlarını tercih ettiğini belirtti. Organik pazarlardan alışveriş yapmayanların oranı yüzde 75,5 olurken, online marketleri tercih etmeyenlerin oranı yüzde 62,6 olarak kaydedildi.

YATIRIMDA ALTIN İLK SIRADA

Birikim yapabildiğini belirten katılımcıların büyük çoğunluğu, yüzde 59,7 oranında altına yatırım yaptığını söyledi. Hisse senedi yatırımı yapanların oranı yüzde 15,9 olurken, yüzde 13,1’i ise tercihini kripto paralardan yana kullandı.