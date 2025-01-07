İPA analiz etti: İstanbul’da gelir dağılımı dengesizleşti! Tüm gelir içerisinde emekli aylığının payı azaldı

07 Ocak 2025 16:23 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 16:54

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul’un gelir dağılımını gösteren bir rapor yayımladı. Rapora göre, Türkiye’de 100 yaşlı bireyden 23’ünün yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında.

Emeklilerin zamlı maaşlarını alacağı tarih belli oldu! En düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira yatacak

Emeklilerin zamlı maaşlarını alacağı tarih belli oldu! En düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira yatacak

İstanbul​, gelir dağılımındaki bozulma rapora yansıdı. İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul’un gelir dağılımındaki bozulmanın son 10 yılda Türkiye genelinden daha fazla olduğunu analiz etti.

İSTANBUL'UN GELİR DAĞILIMI RAPORU

Raporuna göre, hanehalkı kullanılabilir gelirine dayalı olarak ölçülen Gini katsayısı, İstanbul’da 2014 yılında 0,357 iken 2024’te 0,428’e çıktı. Türkiye genelinde ise aynı dönemde Gini katsayısı 0,379’dan 0,418’e yükseldi.

GELİR EŞİTSİZLİĞİ ARTTI

İstanbul’da hanehalkı kullanılabilir gelire göre sıralı %20’lik gruplar itibarıyla bakıldığında 2014 yılından itibaren;

ortalama geliri en az artan grup, en yoksul %20’lik gelir grubu olurken,

ortalama geliri en fazla artan grup, geliri en yüksek %20’lik grup oldu.

en yoksul %20’lik grubun ortalama geliri son 10 senede 10,8 katına çıkarken,

geliri en yüksek %20’lik grubun ortalama geliri 14,5 katına çıktı.

İstanbul’da en yüksek gelire sahip %10’luk kesimin payının en yoksul %10’luk kesimin payına oranı ise son 10 yılda 9 kattan 14 kata yükseldi.

Toplumun en yüksek gelir elde eden %10’unun elde ettiği payın en düşük gelir elde eden %10’unun elde ettiği paya oranı şeklinde hesaplanan P90/P10 oranı İstanbul’da 2014 yılında 9,25 iken 2024 yılında bu oran 13,91’e çıktı.

Türkiye’de 100 yaşlı bireyden 23’ünün yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olduğu aktarıldı.

TÜM GELİR İÇERİSİNDE EMEKLİ AYLIĞININ PAYI AZALDI

Öte yandan başka bir İPA raporuna göre,Türkiye’de 2009 ile 2024 yılları arasında emekli sayısı %85,3 oranında artarken; tüm gelir içerisinde emekli aylığının payı %2,7 azalarak %18,3’ten %15,6’ya geriledi.