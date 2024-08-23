İPA göç raporunu yayımladı! Türkiye İstanbul'a aktı

23 Ağustos 2024 20:45 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 21:25

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yayınlanan 2023 yılına ait verilere göre, Türkiye genelinde iller arasında göç eden kişi sayısı, bir önceki yıla kıyasla %23,6 oranında artarak 3 milyon 450 bin 953’e ulaştı. Rapora göre Türkiye nüfusunun %4’ünün farklı illere taşındı. 2023 yılında, İstanbul 412 bin 707 kişi ile en fazla göç alan şehir olarak öne çıktı.

LİSTE DEĞİŞMEDİ: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR...

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) açıkladığı 2023 yılı İç Göç İstatistikleri raporuna göre, geçtiğimiz yıl 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arası göç etti. Bu süreçte, İstanbul en fazla göç alan il olarak 412 bin 707 kişiyi karşıladı. İstanbul’un ardından en fazla göç alan diğer iller sırasıyla 232 bin 700 kişi ile Ankara, 147 bin 765 kişi ile İzmir, 118 bin 356 kişi ile Antalya ve 95 bin 935 kişi ile Bursa oldu.

İSTANBUL'A GÖÇ ARTIŞA GEÇTİ!

Türkiye genelinde iller arası göç hareketleri incelendiğinde, İstanbul’un en fazla göç alan şehir olduğu ortaya çıktı. 2022 yılında iller arası göç eden nüfusa göre, İstanbul’a göç edenlerin sayısı yüzde 7,1 artışla 412 bin 707 kişiye ulaştı.

Son 10 yılda İstanbul, toplamda 4 milyon 512 bin 615 kişiyi ağırlarken, 4 milyon 825 bin 914 kişi ise İstanbul’dan başka illere göç etti. İstanbul’un en fazla göç verdiği yıl 2018 olarak kaydedildi; bu yıl 595 bin 803 kişi İstanbul’dan ayrıldı. En yoğun göç hareketi ise 2019 yılında gerçekleşti ve bu dönemde 498 bin 676 kişi İstanbul’a yerleşti.

İSTANBUL KOCAELİ'YE GÖÇ VERDİ

İstanbul’dan göç edilen ilk 5 şehir sıralamasına bakıldığında son on yılda Kocaeli’nin ilk sırada yer aldığı görüldü. İstanbul'un il sıralamasına göre Kocaeli’ne 284 bin 458, Tekirdağ’a 244 bin 122, Ankara’ya 211 bin 526, İzmir’e 190 bin 602 ve Tokat’a 183 bin 064 göç verdiği raporda gözlemlendi.

İSTANBUL'A TAŞINAN İLLER...

Son on yıl içerisinde İstanbul’a göç eden şehirler arasında Ankara, zirvede yer aldı. İstanbul’a göç edenler sıralamasında, Ankara’dan 207 bin 287 kişi göç ederken, Tokat’tan 191 bin 010, Kocaeli’nden 177 bin 581, İzmir’den 160 bin 661 ve Ordu’dan 142 bin 890 kişi İstanbul’a taşındı.

Geçtiğimiz beş yıl içinde Türkiye’deki iller arası göç nedenleri incelendiğinde, aile üyelerine bağımlı olarak yapılan göçler yüzde 21,3 ile en yüksek orana sahipti. Bu nedenin ardından yüzde 17,0 ile eğitim amaçlı göçler gelirken, yüzde 16,9 ile daha iyi yaşam koşulları ve konut arayışı üçüncü sırada yer aldı.

İYİ YAŞAM KOŞULLARI İÇİN GÖÇ ETTİK

Türkiye’de 2023 yılında cinsiyet bazında incelenen göç nedenlerine bakıldığında, erkekler arasında en yaygın sebebin %15,6 ile daha iyi konut ve yaşam koşulları olduğu tespit edilirken, kadınlar arasında ise %20,1 ile aile üyelerinden birine bağlı olarak gerçekleşen göçlerin öne çıktığı görüldü. Ayrıca, eğitim amacıyla yapılan göçlerde kadınların erkeklere göre daha yüksek bir orana sahip olduğu dikkat çekti.