İPA raporu ortaya çıkardı! İstanbul halkının ilk üç sorunu belli oldu

12 Haziran 2024 16:08 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 16:07

İstanbul’un ilk üç sorunu ortaya çıktı. İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul Barometresi araştırmasının Mayıs 2024 sonuçları belli oldu. Mayıs ayındaki yaşam memnuniyeti 4,9'a düştü. İstanbullular mutsuz...

İstanbul halkının mücadele ettiği ilk üç sorun %55,8 ile ulaşım, %49,8 ile ekonomik sorunlar ve %44,9 olası İstanbul depremi olarak oldu.

İSTANBUL HALKI MUTSUZ

Mayıs ayındaki yaşam memnuniyeti 4,9 olurken mutluluk seviyesi ise 5,6 olarak ölçüldü.

İstanbulluların ortalama stres seviyesi 6,9, kaygı seviyesi ise 5,8 oldu.

KURBAN BAYRAMI'NDA İSTANBUL'DA NE YAPILIR?

İstanbulluya bayram öncesi Kurban Bayramında ne yapacakları da soruldu.

Katılımcıların %13,9’u ise ekonomik sebeplerle tatil harcamalarını kıstı.

Bayramı ekonomik sebeplerle İstanbul'da geçireceklerin sayısı %22,2 oldu.

İSTANBUL HALKININ BORCU ARTIYOR

katılımcıların %18,6’sı bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini ifade etti. %27’lik kesim ise geçinemiyor.

%34,5’i kıt kanaat geçinebildiğini ifade ederken %19,9’u ise geçinebildiğini belirtti.

TÜRKİYE GÜNDEMİNDE GAZZE VAR

Mayıs ayında Türkiye gündeminde ise ekonomi ile Gazze'deki katliam yer aldı.

Katılımcıların %45,3’ü ekonomik sorunların konuşulduğunu ifade etti.

ikinci sırada %28,7 ile İsrail’in Gazze’ye işgali yer aldı.

Sokak hayvanlarının uyutulması ise üçüncü sırada da %7,9 ile gündem oldu.