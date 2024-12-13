İpek Yolu ilk yılında kâra geçtiğini duyurdu

13 Aralık 2024 11:37 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 11:39

Ecofolio, kitle fonlama platformunun ilk kampanyasını gerçekleştirdiği İpek Yolu Bir Tarım Teknolojileri, genel kurul toplantısında bir yılın ardından kâr elde ettiğini açıkladı. Türkiye’nin en büyük girişim sermayesi portföy yönetim şirketi Letven Capital’in yüzde 100 iştiraki olan Ecofolio, İpek Yolu’na yaptığı yatırımla tarım sektöründe stratejik büyüme adımları atmayı sürdürüyor.

Kitle fonlama platformu Ecofolio’nun ilk fonlama kampanyasını gerçekleştirdiği İpek Yolu​ Bir Tarım Teknolojileri, gerçekleştirdiği genel kurul toplantısında ilk faaliyet yılı sonunda kâr elde ettiğini duyurdu. Türkiye’nin en büyük girişim sermayesi portföy yönetim şirketinden Letven Capital’in yüzde 100 iştiraki olan Ecofolio, İpek Yolu yatırımı ile tarım ekosistemini büyütecek stratejik adımlar atıyor.

2023 yılında kurulan kitle fonlama platformu Ecofolio’nun ilk fonlama kampanyası İpek Yolu Bir Tarım Teknolojileri, ilk faaliyet yılını başarılı bir performansla tamamladı. İpek Yolu, 50’nin üzerinde paydaşının katılımıyla genel kurul toplantısını yaparak ilk yılında kâra geçtiğini açıkladı.

Katılım esaslı yönetilen ve katma değerli girişimlere kitle fonlama ile fon sağlayan Ecofolio, 27,5 dönüm yaban mersini bahçesini kapsayan Super Farm girişimcisi Levent Sarılgan ve projesine 789 yatırımcının katılımıyla 25 milyon TL yatırım yapmıştı. Bu proje kapsamında 18 bin saksı kapasitesinde, sulama ve gübreleme otomasyonu kullanılarak, özel üretilmiş saksılarda, açık havada dikey tarım modelinde yaban mersini üretimi gerçekleştiren İpek Yolu, Türkiye’nin süper gıdalardaki potansiyeline büyük ölçüde katkı sağlamayı hedefliyor.

TARS, MİLRES, CODE, PREO, RETINA ve GENIUS gibi yatırım fonlarıyla yenilikçilik ve sürdürülebilirliği odağında tutan Letven Capital, yüzde 100 iştiraki olan Ecofolio Kitle Fonlama Platformu parlak girişimleri yatırımcılarla buluşturuyor. Letven Capital’in yönetimindeki tarım, gıda ve teknolojileri alanında yatırım yapan TARS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu da İpek Yolu’nun 789 yatırımcısından biri olarak tarım ve gıda alanında yatırım ekosistemini büyütmeye devam ediyor. Genel kurul toplantısında yatırımcı olarak söz alan Letven Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç, “Yatırımcıyı destekleme, teşvik etme ve doğru yatırımı yapmasını sağlayarak kâr etmesi amacıyla hizmet veren iştirakimiz Ecofolio, gerçekleştirdiği fonlama kampanyaları ile sektörde verimliliği artıracak ve gelir olacak adımları atmaya devam ediyor. İpek Yolu’nun birinci yılında kâr etmesi, katma değer üreten girişimlerin ne kadar kıymetli olduğunu ve bu girişimlere verilen desteğin sürmesi gerektiğinin bir göstergesidir. İpek Yolu gibi ülkemizin ihracat ve üretim potansiyelini artıran girişimleri desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Genel kurul toplantısında kitle fonlama platformunun yönetim ve felsefesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ecofolio Genel Müdürü Arif Ünver ise, “Ecofolio, tasarruf sahipleri ile girişimcileri buluşturarak kitle fonlamayla katma değer üretimini desteklemek amacıyla kuruldu. Platformumuz 1 TL tasarrufu olanın dahi oy ve söz hakkına sahip olduğu, şeffaf ve değer odaklı bir yapı ile faaliyetlerini sürdürüyor. İlk fon kampanyamızı gerçekleştirdiğimiz İpek Yolu, birinci yılında kâra geçerek de büyüme yolunda önemli adımlar attı. Super Farm projesi kapsamında İpek Yolu ile başlayan fon kampanyalarımızı daha ileri taşıyarak girişimci ve yatırımcı arasında köprü kurmayı sürdüreceğiz” dedi.

İPEK YOLU TARIMDA ÖRNEK BİR MODEL OLUŞTURUYOR

Ecofolio’nun ilk fonlama kampanyasını gerçekleştirdiği girişim İpek Yolu Bahçe, son tüketiciye direkt, aracısız ihracat ürünü geliştirerek katma değeri yüksek bir tarım iş modeli kuruyor. Bu hedefle yaban mersini üretiminde önemli yol kat eden İpek Yolu Bahçe, 2025 yılına kadar 250 tonu aşkın yaban mersini üretimi gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Üretim için ihracat potansiyeli yüksek bir süper gıda olan yaban mersinini seçtiklerini ifade eden Super Farm girişimcisi Levent Sarılgan, “İpek Yolu, Ecofolio’nun gerçekleştirdiği kitle fonlama kampanyası ile her geçen gün üretim kapasitesini geliştiriyor ve büyümeye devam ediyor. İlk yılımızda hem altyapı hem de üretim çerçevesinde büyük bir yol kat ederek kâr açıkladık. Yetiştirdiğimiz yaban mersini, sağlık açısından oluşturduğu faydaların yanında yüksek raf ömrü ve depolanabilir olmasıyla hem tüketicinin hem üreticinin yüksek talep gösterdiği bir ürün. Yaban mersininin çeşitli türleri farklı iklimlerde yetiştirilebildiği için ülkemiz bu süper gıdanın üretiminde büyük bir potansiyele sahip. Bu avantajımızı kullanarak potansiyelimizi artırmayı ve kuracağımız İpek Yolları ile üretimimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

LETVEN CAPITAL HAKKINDA

2019’da kurulan girişim sermayesi portföy yönetimi şirketi Letven Capital; fikir, başlangıç, büyüme, ileri aşama ve kurumsal firma seviyesinde her biri alanında önemli etkiye sahip girişimlere yatırımlar gerçekleştiriyor.

Letven Capital farklı alanlarda sahip olduğu fonlar ile adından söz ettiriyor. TARS; tarım, gıda ve teknolojileri fonu. MİLRES; yenilebilir enerji, robotik ve otomasyon teknolojileri fonu. CODE; finansal teknolojiler fonu. GENIUS; endüstride verimlilik ve yeşil teknolojiler fonu. RETINA; gayrimenkul teknolojileri fonu. PREO; mobilite ve teknolojileri fonu. Kurumsal stratejik ekosistem iş birliği yaptığı TİMUS ve SOFA ile birlikte beşinci yılında 7 milyar TL fon büyüklüğü değerine ulaştı. Türkiye’nin en büyük ilk yedi girişim sermayesi portföy yönetim şirketinden biri olan Letven Capital, robot teknolojileri tarafında Altınay Robotik, savunma ve havacılık alanında Altınay Savunma Teknolojileri, finansal teknolojiler alanında Linktera, tarım gıda ve teknolojileri alanında Alova Farm, Bridgesoft, Agromini, tarımsal fintek alanında Hasfin, e-ticaret alanında Bloom&Fresh , eğitim teknolojileri alanında Z-Tech ve BOBU, çocuk gelişimi alanında Finq, yeni nesil dijital platformu pazaryeri alanında DAMISE, yenilenebilir enerji ve şarj işletmeciliği alanında Getacharge, batarya ve güç elektroniği alanında Altınay Elektromobilite başta olmak üzere 25 girişime 78 milyon dolar yatırım gerçekleştirdi.