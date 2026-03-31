5G teknolojisi hayatın pek çok alanında önemli yenilikler sağlamaya hazırlanıyor. Bu teknoloji sağlık, sanayi, tarım, eğitim, ulaşım gibi birçok farklı alanda kullanılacak. 5G, 4.5 G’ye kıyaslandığında kat kat yüksek hız sunacak. Büyük kapasiteli dosyaları saniyeler içinde indirmek mümkün olurken gecikme hızı ciddi şekilde azalacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu daha önce yaptığı açıklamada Türkiye’de bulunan 95 milyon cep telefonunun 32 milyonunun 5G’ye uyumu olduğunu ifade etmişti. Özellikle Apple ve Samsung kullanıcıları ise telefonlarında bu özelliğin olup olmadığını merak ediyor. Operatörlerin internet sayfaları üzerinden de telefonların 5G uyumlu olup olmadığı sorgulanabiliyor. Telefon uyumlu olsa bile bu teknolojiyi kullanabilmek için sim kartın desteklemesi gerekiyor. Peki İphone 11, 12, 13, 14, 15 5G var mı, nasıl açılır? İşte, adım adım İphone telefonlarda 5G açma yöntemi…

HABERİN ÖZETİ İphone 11, 12, 13, 14, 15 5G var mı, uyumlu mu? Vodafone, Turkcell, Türk Telekom telefonda 5G nasıl açılır, ücretsiz mi? Türkiye'de 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla iPhone modellerinde bu teknolojinin nasıl kullanılacağı ve hangi modellerin uyumlu olduğu hakkında bilgiler verilmektedir. Apple marka telefonlarda 5G desteği iPhone 12 serisiyle başlamıştır; iPhone 11 modelleri 5G'yi desteklememektedir. iPhone modellerinde 5G'yi etkinleştirmek için Ayarlar > Hücresel > Hücresel Veri Seçenekleri > Ses ve Veri sekmesinden '5G Otomatik' veya '5G Açık' seçeneği tercih edilmelidir. Turkcell kullanıcıları '5G' yazıp 2200'a SMS göndererek veya uygulama üzerinden, Vodafone kullanıcıları '5G' yazıp 7000'e SMS göndererek veya uygulama üzerinden, Türk Telekom kullanıcıları ise '5G' yazıp 5555'e SMS göndererek 5G'yi aktif edebilirler. 5G teknolojisini kullanabilmek için uyumlu bir cep telefonu ve uyumlu bir SIM kartı gereklidir; mevcut 4.5G uyumlu SIM kartlar 5G ile de uyumlu olacaktır. Operatörler 5G kullanımı için ek bir ücret talep etmeyecektir.

İPHONE 11, 12, 13, 14, 15 5G UYUMLU MU, HANGİ TELEFONLARDA VAR?

Türkiye’deki akıllı telefon pazarında 5G uyumlu cihaz oranı yüzde 30 seviyelerine yaklaştı. Operatörlerin sunduğu yeni kampanyalarla beraber yıl sonuna kadar bu oranın yüzde 50 seviyesine ulaşması bekleniyor.

Apple marka telefon sahipleri için 5G desteği ilk olarak iPhone 12 serisiyle başladı. Kullanıcıların telefonları iPhone 12 veya daha yüksek bir modelse cihaz donanımsal olaak 5G’yi destekleyecek. Dolayısıyla İphone 11 kullanıcıları, 5G’den faydalanamayacak. İphone 12, 13, 14, 15, 16 vb. kullanıcılar ise yeni hizmetinden yararlanabilirler. iPhone modellerinde 5G uyumlu telefonlara aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

İPHONE MODELİ 5G DESTEĞİ İPHONE 11- PRO-PRO MAX HAYIR İPHONE 12-MİNİ-PRO- PRO MAX EVET İPHONE 13-MİNİ- PRO- PRO MAX EVET İPHONE 14 MİNİ-PRO-PRO MAX EVET İPHONE 15 MİNİ-PRO-PRO MAX EVET İPHONE 16 MİNİ- PRO- PRO MAX EVET İPHONE 17 - PRO- PRO MAX EVET

İPHONE MODELLERİNDE 5G NASIL AÇILIR?

5G’yi kullanmak isteyen cihaz sahipleri ilk olarak ayarlar üzerinden hücresel seçeneğine gidecek. Ardından “Hücresel Veri” Seçenekleri kısmına girerek ses ve veri sekmesini seçin. Ardından 5G Otomatik veya 5G Açık seçeneklerini görüyorsanız telefonunuz uyumludur. Telefonunuz veya operatörünüz 5G uyumlu olsa bile, yüksek hızlar için bulunduğunuz bölgenin 5G kapsama alanında olması gerekmektedir.

TURKCELL, VODAFONE VE TÜRK TELEKOM 5G NEREDEN AKTİF EDİLİR?

Turkcell uygulamasından abononil ayarları değiştirileiblirken 5G yazarak 2200’a SMS göndererek Turkcell kullanıcıları 5’ye geçiş yapabilirler. Vodafone için ise 5G yazıp 7000’e SMS göndererek veya Yanımda uygulaması (mobil uygulama) üzerinden 5G’yi açabilirsiniz. Türk Telekom operatörünü kullananlar ise 5G yazıp 5555 SMS göndermek yeterli olacak.

5G’YE GEÇMEK ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Beşinci nesil mobil haberleşme için kullanıcıların bu teknolojiye uyumlu bir cep telefonu ve uyumlu bir sim kartının olması gerekiyor. Hali hazırda 4,5G teknolojisi ile uyumlu sim kartlar 5G ile de uyumlu olacak. Daha önceki teknolojilere ait sim kartların ise 5G’den yararlanabilmesi için güncellenmesi gerekiyor. Uyumlu sim kart ve telefon sahipleri 1 Nisan itibariyle kapsama alanı içinde bu teknolojiyi kullanabilecek. 5G kullanımı için operatörler ek bir ücret talep etmeyecek.