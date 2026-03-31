İphone 11, 12, 13, 14, 15 5G var mı, uyumlu mu? Vodafone, Turkcell, Türk Telekom telefonda 5G nasıl açılır, ücretsiz mi?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
5G teknolojisi hayatın pek çok alanında önemli yenilikler sağlamaya hazırlanıyor. Bu teknoloji sağlık, sanayi, tarım, eğitim, ulaşım gibi birçok farklı alanda kullanılacak. 5G, 4.5 G’ye kıyaslandığında kat kat yüksek hız sunacak. Büyük kapasiteli dosyaları saniyeler içinde indirmek mümkün olurken gecikme hızı ciddi şekilde azalacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu daha önce yaptığı açıklamada Türkiye’de bulunan 95 milyon cep telefonunun 32 milyonunun 5G’ye uyumu olduğunu ifade etmişti. Özellikle Apple ve Samsung kullanıcıları ise telefonlarında bu özelliğin olup olmadığını merak ediyor. Operatörlerin internet sayfaları üzerinden de telefonların 5G uyumlu olup olmadığı sorgulanabiliyor. Telefon uyumlu olsa bile bu teknolojiyi kullanabilmek için sim kartın desteklemesi gerekiyor. Peki İphone 11, 12, 13, 14, 15 5G var mı, nasıl açılır? İşte, adım adım İphone telefonlarda 5G açma yöntemi…
Türkiye’deki akıllı telefon pazarında 5G uyumlu cihaz oranı yüzde 30 seviyelerine yaklaştı. Operatörlerin sunduğu yeni kampanyalarla beraber yıl sonuna kadar bu oranın yüzde 50 seviyesine ulaşması bekleniyor.
Apple marka telefon sahipleri için 5G desteği ilk olarak iPhone 12 serisiyle başladı. Kullanıcıların telefonları iPhone 12 veya daha yüksek bir modelse cihaz donanımsal olaak 5G’yi destekleyecek. Dolayısıyla İphone 11 kullanıcıları, 5G’den faydalanamayacak. İphone 12, 13, 14, 15, 16 vb. kullanıcılar ise yeni hizmetinden yararlanabilirler. iPhone modellerinde 5G uyumlu telefonlara aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
|İPHONE MODELİ
|5G DESTEĞİ
|İPHONE 11- PRO-PRO MAX
|HAYIR
|İPHONE 12-MİNİ-PRO- PRO MAX
|EVET
|İPHONE 13-MİNİ- PRO- PRO MAX
|EVET
|İPHONE 14 MİNİ-PRO-PRO MAX
|EVET
|İPHONE 15 MİNİ-PRO-PRO MAX
|EVET
|İPHONE 16 MİNİ- PRO- PRO MAX
|EVET
|İPHONE 17 - PRO- PRO MAX
|EVET
5G’yi kullanmak isteyen cihaz sahipleri ilk olarak ayarlar üzerinden hücresel seçeneğine gidecek. Ardından “Hücresel Veri” Seçenekleri kısmına girerek ses ve veri sekmesini seçin. Ardından 5G Otomatik veya 5G Açık seçeneklerini görüyorsanız telefonunuz uyumludur. Telefonunuz veya operatörünüz 5G uyumlu olsa bile, yüksek hızlar için bulunduğunuz bölgenin 5G kapsama alanında olması gerekmektedir.
Turkcell uygulamasından abononil ayarları değiştirileiblirken 5G yazarak 2200’a SMS göndererek Turkcell kullanıcıları 5’ye geçiş yapabilirler. Vodafone için ise 5G yazıp 7000’e SMS göndererek veya Yanımda uygulaması (mobil uygulama) üzerinden 5G’yi açabilirsiniz. Türk Telekom operatörünü kullananlar ise 5G yazıp 5555 SMS göndermek yeterli olacak.
Beşinci nesil mobil haberleşme için kullanıcıların bu teknolojiye uyumlu bir cep telefonu ve uyumlu bir sim kartının olması gerekiyor. Hali hazırda 4,5G teknolojisi ile uyumlu sim kartlar 5G ile de uyumlu olacak. Daha önceki teknolojilere ait sim kartların ise 5G’den yararlanabilmesi için güncellenmesi gerekiyor. Uyumlu sim kart ve telefon sahipleri 1 Nisan itibariyle kapsama alanı içinde bu teknolojiyi kullanabilecek. 5G kullanımı için operatörler ek bir ücret talep etmeyecek.