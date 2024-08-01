Irak hükümeti, İngiliz enerji şirketi BP ile mutabakat zaptı imzaladı

01 Ağustos 2024 15:12 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 15:46

Irak Başbakanlık ofisi bugün yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeydeki Kerkük petrol ve gaz sahalarını geliştirmek için İngiliz enerji grubu BP ile bir ön anlaşma imzaladığını açıkladı. Irak Petrol Bakanı Hayan Abdel-Ghani ile BP CEO'su Murray Auchincloss tarafından Bağdat'ta imzalanan anlaşmanın, BP'nin Kerkük bölgesinde dört petrol sahası geliştirmesini içerdiği bildirildi.

Irak petrol bakanı Hayan Abdel-Ghani ile BP CEO'su Murray Auchincloss arasında Bağdat'ta imzalanan anlaşma uyarınca BP, Irak Kerkük bölgesinde dört petrol ve saha geliştireceğini söyledi.

BP, Kerkük, Bai Hasan, Jambour ve Khabbaz sahalarından ham petrol ve gaz üretim kapasitesini artırmak için kapsamlı bir plan hazırlayacak.

IRAK, PETROL VE DOĞALGAZ SAHALARI İÇİN BP İLE ANLAŞTI

1927'de keşfedilen Kerkük sahasının rezervuarı, Irak petrol endüstrisinin doğum yeri olarak biliniyor.

Bu yılın başlarında, ülkenin devlet tarafından işletilen Kuzey Petrol Şirketi'nin (NOC) Kerkük vilayetindeki ham petrol üretimini günde 360.000 varilin (bpd) üzerine çıkardığı bildirildi.

Kökeni 1929'da Kerkük'te Irak Petrol Şirketi'nin (IPC) kurulmasına dayanan NOC, 2024 yılı sonuna kadar Kerkük'teki petrol üretimini 400.000 bpd'ye çıkarmayı hedefliyor.

Şu anda, Kerkük üretiminin 150.000 bpd'si Baiji ve Dora'daki hükümet rafinerilerine tedarik edilirken, 100.000 bpd'lik bir kısım ise Irak Petrol Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda diğer rafinerilere tahsis ediliyor. Kalan üretim ise şirketin ihtiyaçlarına göre yönetiliyor.

Merkezi Kerkük'te bulunan NOC'den bir yetkili, şirketin Irak-Türkiye petrol boru hattında gerekli onarımları tamamladıktan sonra ham petrol pompalama konusunda deneysel bir test gerçekleştirdiğini bu hafta başında açıklamıştı.

Yetkili, Kerkük petrol sahalarından Türkiye'nin Ceyhan limanına petrol ihracatının yeniden başlatılmasına ilişkin hükümetin talimatı doğrultusunda petrol akışının durdurulduğunu söyledi.

Petrol sevkiyatlarının yeniden başlamasına yönelik görüşmeler sekteye uğradı ve Mart 2023'ten bu yana, daha önce dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 0,5'ini taşıyan Irak-Türkiye petrol boru hattındaki ham petrol akışı, hukuki ve mali belirsizlikler nedeniyle askıya alındı.

Suudi Arabistan'ın ardından Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün ikinci büyük üreticisi olan Irak, şu anda günde yaklaşık 5 milyon varil üretim kapasitesine sahip.